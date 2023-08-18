Дроны – по Киеву, ракеты – по другим городам: эксперт назвал цели РФ в День Независимости

Оккупантам не выгодно запускать ракеты по Киеву. А вот по другим городам захватчики могут осуществить ракетный удар в знаковый для нашего государства праздник.

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Эксперт назвал цели РФ в День Независимости/ коллаж: Главред, фото: Telegram, Facebook

Российские оккупанты накануне Дня Независимости Украины и непосредственно в этот день вероятнее всего будут заниматься террором. Они могут атаковать Киев дронами-камикадзе "Шахед", а по другим городам запустить ракеты.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде. Он отметил, что можно не сомневаться в том, что страна-агрессор РФ готовит какие-то "сюрпризы" для украинцев на этот день.

Но бить ракетами по Киеву оккупантам не выгодно, ведь украинская столица защищена лучшими ПВО, говорит Коваленко.

"Если говорить о вероятных целях, то следует отметить, что Киев является городом в Украине и не только, который лучше всего защищен противовоздушной обороной, – здесь была создана одна из лучших ПВО в Европе. Так можно утверждать хотя бы потому, что ни у одной ПВО в Европе нет такого опыта противодействия большому количеству ракетного оружия", – отметил эксперт.

Он рассказал, что российские захватчики в последнее время используют сложные ракеты, которые вообще невозможно перехватить средствами противовоздушной обороны, кроме ЗРК Patriot и SAMP-T.

"Россияне бьют ракетами по тем городам, где отсутствует современная западная ПВО большого радиуса действия. Так, например, мы видели, как обстреливали Одессу и Одесскую область ракетами Х-22, П-800 "Оникс" и "Искандер-М", которые ПВО, размещенная в Одессе, не может перехватывать. Такие же ракеты применялись и по другим городам", – сказал Коваленко.

Эксперт исключает, что Россия в День независимости может "кошмарить" Киев большим количеством дронов Shahed-136, совершив крупный налет. По его словам, оккупантам выгодно запускать по столице Украины именно дроны-камикадзе, ведь так будет намного дешевле, чем бить ракетами.

"Это дешево (для РФ – ред.): 10 "шахедов" – это фактически 300-400 тысяч долларов, 30-50 – это 1,5 миллиона долларов. А 1,5 миллиона долларов – это даже не ракета Х-101/Х-555, это даже не "Искандер-М" и не КРМБ (крылатая ракета морского базирования – ред.) "Калибр", поэтому россияне могут себе позволить накопить "шахеды" и организовать налет с возможностью прорыва противовоздушной обороны. То есть "кошмарить" столицу они всё равно будут", – предполагает Коваленко.

Также он предупредил: вполне вероятно, что оккупанты могут направить ракеты на те города, которые не способны их перехватить.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Риск ударов РФ в День Независимости

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что РФ готовится к мощному удару на День Независимости. Зная о привязке атак к важным датам, несложно спрогнозировать, что очередной удар противник может нанести накануне 24 августа.

Политолог Игорь Рейтерович спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины. Украине и украинцам надо быть готовыми ежедневно к тому, что обстрелы могут произойти, сказал он. Он добавил, что хоть оккупанты любят привязки к датам, но они теперь могут легко ударить по Украине в любой день, им уже не нужен какой-то там символизм.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что до 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска. Родина-мать, памятник Владимиру и многолюдные места могут стать целями российских ракет в День Независимости Украины, считает полковник запаса Жданов.

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