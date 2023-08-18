Может ли РФ бить по мостам Киева: эксперт расстроил прогнозом

Ситуацию на фронте такие удары оккупантов не изменят.

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РФ изменит цели по Киеву / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот

Россия может атаковать мосты Киева, но такие удары не решают никаких глобальных, тактических и стратегических задач.

В интервью "Главреду" военно-политический обозреватель Александр Коваленко не исключил такого поворота событий. По его словам, хотя в Киеве достаточно эффективная противовоздушная оборона, но любую ПВО можно прорвать.

"Даже одна ракета - это уже достаточно серьезное повреждение. Поэтому такая вероятность существует", - допустил Коваленко.

Однако такой террор ход боевых действий не изменит.

"Удар по киевским мостам не решает никаких глобальных, тактических и стратегических задач. Если уничтожение или даже повреждение Крымского моста решает целый ряд задач для сил обороны Украины и значительно ухудшает положение россиян, то удары по мостам в Киеве России ничего не дадут. Да, конечно, таким образом противник усложнит жизнь киевлян, потому что создаст проблемы с переездом с левого берега на правый и наоборот. Но какой-то стратегической или тактической задачи это не решит вообще", - объяснил эксперт.

Коваленко добавил, что у ВСУ огромное число логистических артерий и направлений.

"Поэтому если Крымский мост будет уничтожен, россияне могут ударить по какому-то из мостов в Киеве и сказать, что это была месть. Ну окей, и что? Что это изменит? Ничего", - подчеркнул Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по мостам оккупантов

Украина продолжает наносить удары по тылу российских захватчиков. 17 июля раздались новые взрывы в районе Крымского моста, который РФ использует в целях логистики своей южной группировки. Тогда была повреждена одна опора и автополотно.

Эти взрывы на какое-то время замедлили поставку БК оккупантам, замечали в ОК "Юг".

Всего в июле произошло три громких инцидента недалеко от Крыма.

Однако морские дроны не способны разрушить Крымский мост, подчеркивал, в свою очередь, эксперт Петр Черник. Это способны сделать только мощные комбинированные удары ракетами и воздушными дронами.

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