"Можем потерять территории на длительное время": Мусиенко назвал 3 сценария завершения войны

Наихудший сценарий – затягивание освобождения украинских земель. Но Украине могут предложить вступить в ЕС и НАТО в пределах контролируемых территорий.

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Мусиенко назвал 3 сценария завершения войны/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

По мнению военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, есть три сценария завершения войны в Украине.

Лучший сценарий предполагает быстрое освобождение всех оккупированных территорий, худший – затягивание этого процесса на длительный период времени. Об этом Мусиенко сказал в интервью Главреду.

"Я вижу три сценария завершения войны. Первый предсказывает нашу победу. ВСУ сокрушат российские войска и освободят все территории. Далее мы будем говорить о демилитаризации России, лишении ее ядерного оружия и возмещении колоссальных убытков", – отметил Мусиенко.

По словам военного эксперта, второй сценарий – это определенное перемирие, которое оттянет завершение войны. Война фактически продолжится, однако может действовать режим прекращения огня, подобный тому, который был с 2015 года на Донбассе. Возможно, этот режим будет более контролируемым.

"Например, в итоге контрнаступления мы освободим определенные территории на юге и востоке, однако не сможем деоккупировать Крым. И тогда будет такое перемирие. При этом мы получим гарантии безопасности от партнеров, ускоренную интеграцию в Европейский Союз, взаимодействие с Западом и будем развивать наш войско-промышленный комплекс", – выразил мнение Мусиенко.

Третий сценарий самый худший – это потеря оккупированных страной-агрессором Россией территорий на длительное время. Украина и мир не будут признавать эти территории "русскими", а процессы освобождения затянутся.

"Но не исключено, что Киеву предложат вступить в НАТО и Евросоюз. Будут предлагать интеграцию Украины в ЕС и Альянс в пределах территорий, которые она контролирует. Остальные территории вернутся под контроль Киева после деоккупации, как в свое время было с Германией, когда интегрировали ФРГ", – сказал военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Мусиенко назвал сценарии дальнейших событий в Крыму:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко отмечал, что Украине нужна пауза, есть 4 причины для откладывания контрнаступления на 2024 год. У Украины недостаточно оружия и боеприпасов, чтобы завершить контрнаступление уже в этом году. Кроме этого, штурм изнурительный и не может идти более шести месяцев подряд.

Напомним, ВСУ под Урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

Также сообщалось, что РФ за утро потеряла $32 млн - ВСУ сбили два российских "аллигатора". Один российский Ка-52 был уничтожен сегодня утром на Бахмутском направлении, второй – в районе Работиного на Запорожье.

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