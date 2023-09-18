Война в Украине не закончится парадом ВСУ в Москве - Буданов

Россия сама по своей воле не прекратит войну против Украины, считает глава ГУР.

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Кирилл Буданов заявил, что Кремль может не надеяться на парад в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Война в Украине не завершится парадом украинских военных в Москве. Однако Кремль также может не надеяться на то, что будет праздновать свою победу в Киеве. Об этом заявил руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist.

По словам главы ГУР, Россия сама по своей воле не прекратит войну против Украины. Для РФ агрессия будет константой на протяжении всей ее истории.

Также Буданов считает, что надеяться на мир или прекращение огня невозможно до тех пор, пока украинские военные не установили собственные факты на местах.

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"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна никогда надеяться провести такую встречу в Киеве", — заявил начальник ГУР.

Как сообщал Главред, в этом эе интервью глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны Украины могут успеть разорвать сухопутный коридор России с оккупированным Крымом до наступления зимы.

Также Буданов спрогнозировал вероятные сроки завершения войны РФ против Украины. По его мнению, она не будет долговременной.

"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", - заявил глава ГУР.

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