Продукты, генераторы и вещи: россияне полностью уничтожили 300 тонн гуманитарки во Львове

Россияне атаковали промышленное предприятие во Львове, где располагался склад гуманитарной помощи от организации "Каритас-Спес Украина". Работники гуманитарной миссии не пострадали, но склад был полностью разрушен, а около 300 тонн гуманитарной помощи, которая находилась в нем, сгорели дотла. Об этом в своем официальном заявлении сообщила, гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.
"Я решительнее осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен склад неправительственной организации "Каритас-Спес" во Львове", - сказала Браун.
Она подчеркнула, что эта организация оказывала важную помощь людям, пострадавшим в результате конфликта в Украине. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы для подсчета окончательной суммы ущерба.
Представители Львовской архиепархии, которые были ответственны за склад, сообщили, что утраченное имущество включает 33 паллета с продуктовыми наборами, 10 паллет с гигиеническими наборами и консервами, 10 паллет с генераторами и одеждой. Со склада удалось спасти транспортные средства с гуманитарным грузом.
Координатор ООН выразила обеспокоенность из-за увеличения числа атак на гуманитарные объекты в течение года и напомнила, что такие атаки строго запрещены международным гуманитарным правом. Дениз Браун акцентировала внимание на важности соблюдения международного гуманитарного права, напомнив, что гуманитарные сотрудники, учреждения и активы имеют статус защищенных в рамках этого права.
Она подчеркнула, что любые удары по ним строго запрещены и такие атаки ставят под угрозу жизнь и благосостояние людей, которые уже пострадали от последствий войны.
Атака на Львов 19 сентября
Напомним, в ночь на 19 сентября, около пяти часов утра, российские оккупанты устроили атаку на Львовскую область с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ЧВК "Запад" успешно сбили 15 из 18 таких дронов, при этом семь из них были уничтожены над воздушным пространством Львовщины.
Были зафиксированы три попадания дронов в промышленные склады во Львове. На этих складах возникли возгорания в четырех локациях.
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