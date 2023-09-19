Продукты, генераторы и вещи: россияне полностью уничтожили 300 тонн гуманитарки во Львове

Российский удар нанес серьезные потери гуманитарной организации "Каритас-Спес Украина" во Львове.

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На месте происшествия работают спецслужбы / коллаж Главреда. Фото: Caritas-Spes Ukraine

Россияне атаковали промышленное предприятие во Львове, где располагался склад гуманитарной помощи от организации "Каритас-Спес Украина". Работники гуманитарной миссии не пострадали, но склад был полностью разрушен, а около 300 тонн гуманитарной помощи, которая находилась в нем, сгорели дотла. Об этом в своем официальном заявлении сообщила, гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

"Я решительнее осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен склад неправительственной организации "Каритас-Спес" во Львове", - сказала Браун.

Она подчеркнула, что эта организация оказывала важную помощь людям, пострадавшим в результате конфликта в Украине. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы для подсчета окончательной суммы ущерба.

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Представители Львовской архиепархии, которые были ответственны за склад, сообщили, что утраченное имущество включает 33 паллета с продуктовыми наборами, 10 паллет с гигиеническими наборами и консервами, 10 паллет с генераторами и одеждой. Со склада удалось спасти транспортные средства с гуманитарным грузом.

Координатор ООН выразила обеспокоенность из-за увеличения числа атак на гуманитарные объекты в течение года и напомнила, что такие атаки строго запрещены международным гуманитарным правом. Дениз Браун акцентировала внимание на важности соблюдения международного гуманитарного права, напомнив, что гуманитарные сотрудники, учреждения и активы имеют статус защищенных в рамках этого права.

Она подчеркнула, что любые удары по ним строго запрещены и такие атаки ставят под угрозу жизнь и благосостояние людей, которые уже пострадали от последствий войны.

Атака на Львов 19 сентября

Напомним, в ночь на 19 сентября, около пяти часов утра, российские оккупанты устроили атаку на Львовскую область с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ЧВК "Запад" успешно сбили 15 из 18 таких дронов, при этом семь из них были уничтожены над воздушным пространством Львовщины.

Были зафиксированы три попадания дронов в промышленные склады во Львове. На этих складах возникли возгорания в четырех локациях.

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