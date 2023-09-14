Мощные взрывы в Крыму: Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов

Украинские военные мастерски уничтожили российское ПВО "Триумф" возле Евпатории.

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Зеленский подтвердил уничтожение С-400 "Триумф" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные в ночь на 14 сентября успешно атаковали российских оккупантов в Крыму. Вблизи Евпатории был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он поблагодарил СБУ и ВМС за проведение успешной операции.

"Есть за что отдельно отметить Службу безопасности Украины – весь состав Службы и наши Военно-Морские силы. Я благодарю вас за этот сегодняшний "триумф" – уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто бьется ради Украины! И благодарю всех, кто помогает!" — сказал Зеленский.

видео дня

С-400 "Триумф" - что о нем известно С-400 "Триумф" - это российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Создан для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Отметим, что эти системы россияне применяют не только как противовоздушную оборону, но и для обстрелов Украины. Поскольку С-400 не предназначены для наземных ударов, они крайне неточные и разрушительные.

Взрывы в Крыму

В Евпатории (временно оккупированный Крым) рано утром 14 сентября прогремели взрывы. Крымский мост перекрывали на несколько часов.

Местные жители сообщали, что под Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Они утверждали, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Позже стало известно о том, что украинские военные били "Нептунами" и БПЛА по позициям врага. Известно, что стоимость "Триумфа" составляет 1,2 миллиарда долларов.

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

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