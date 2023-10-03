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Оккупанты на Херсонщине убили женщину, которая сопротивлялась ограблению

Алёна Воронина
3 октября 2023, 10:18 обновлено 3 октября, 10:20
Захватчики начали активнее мародерить на оккупированных территориях, ведь чувствуют приближение ВСУ. В частности, оккупанты воруют авто, чтобы бежать на них.
Российские военные, село Ольгино
Оккупанты на Херсонщине убили гражданскую, которая сопротивлялась ограблению/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Российские захватчики начали активнее мародерить на временно оккупированной территории Херсонской области. Они паникуют, чувствуя приближение защитников Украины, поэтому стараются побольше награбить, чтобы сбежать с украденным.

При этом когда местные жители пытаются сопротивляться ограблениям, оккупанты открывают по ним огонь. Один из таких случаев произошел в селе Ольгино – российские военные убили там женщину, которая пыталась отстоять свое имущество. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что среди российских оккупантов царят панические настроения из-за успешных действий украинских военных. Рядовой состав оккупационной армии всё чаще обсуждает планы по бегству из временно занятых населенных пунктов.

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"Поэтому в последнее время фиксируется всё больше случаев угона личных автомобилей местного населения и мародерства. Угон автомобилей зафиксирован местным подпольем с Херсонщины. В частности в Чаплинке, Железном Порту, Малых Копанях и других городах и селах", – говорится в сообщении.

Когда же местные жители пытаются помешать ограблениям, оккупанты их убивают.

"В случаях, когда местные пытаются отстоять свое имущество – российские военные открывают по ним огонь. На днях была убита женщина в селе Ольгино", – рассказали в ЦНС.

В Центре национального сопротивления отметили, что они получили списки российских военных, которые мародерят на временно оккупированных территориях, что поможет привлечь к ответственности каждого захватчика.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что россияне пошли в штурм позиций ВСУ возле Андреевки и Вербового. Российские оккупанты пытались отвоевать утраченные позиции в районе Андреевки, однако штурм провалился. Агрессор нанес авиаудары по уже освобожденной Клещиевке Бахмутского направления.

Напомним, украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работиным. Защитники Украины отбили позиции в системе окопов северо-западнее Роботино Запорожской области в период между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают. Об этом свидетельствуют географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки, говорится в свежем отчете Института изучения войны.

В ночь на 3 октября РФ атаковала юг и восток Украины. Силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 13 дронов-камикадзе и одну крылатую ракету. Но в результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и авто. Спасатели оперативно потушили возгорание. Помимо этого обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия в Павлограде – туда же произошло и попадание.

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война в Украине вторжение России Херсонская область
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