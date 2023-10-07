'Убитые горем': Байден эмоционально отреагировал на войну в Израиле

Президент США заявил, что поддерживает право Израиля на защиту, а Нетаньяху сказал, что "потребуется сильная и длительная битва, в которой Израиль одержит победу".
Джо Байден пообещал премьер-министру Беньямину Нетаньяху все необходимые средства поддержки правительства и народа Израиля, сообщил офис премьер-министра Израиля, пишет The Time of Israel.
"Соединенные Штаты однозначно осуждают это ужасное нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАСа из Газы, и я четко дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предложить все необходимые средства поддержки правительства и народа Израиля", - подчеркнул Байден.видео дня
Байден также заявил, что он и его жена, первая леди США, молятся за все пострадавшие семьи.
"Мы убиты горем из-за трагически оборванных жизней и надеемся на скорейшее выздоровление всех раненых", - добавил он.
Байден также отметил, что его администрация внимательно следит за этой ситуацией, и он будет оставаться в тесном контакте с Нетаньяху. Следует отметить, что обычно президент США редко работает в Белом доме в выходной, но события на Ближнем Востоке удалятся США настолько серьезными, что потребуют реакции.
Напомним, что Израиль заявил о начале войны - ХАМАС пошел в атаку, ЦАХАЛ вызывает резервистов. Как утверждают в руководстве ХАМАС, боевики начали операцию против Израиля.
Стали известны все подробности атаки боевиков ХАМАС и начала войны. После утренней атаки ХАМАС на территорию Израиля силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "железные мечи".
Пентагон в ближайшие дни обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны. Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты.
Больше интересных новостей:
- "Это страшный исторический момент": идет начало новой войны-прогноз астрологов
- Число погибших возросло: в Израиле сообщили о количестве убитых палестинцами
- "До конца дня в Израиле не останется живых террористов": представитель ЦАХАЛ