'Убитые горем': Байден эмоционально отреагировал на войну в Израиле

Администрация Байдена внимательно следит за этой ситуацией, и он будет оставаться в тесном контакте с Нетаньяху.

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Байден отреагировал на события в Израиле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Президент США заявил, что поддерживает право Израиля на защиту, а Нетаньяху сказал, что "потребуется сильная и длительная битва, в которой Израиль одержит победу".

Джо Байден пообещал премьер-министру Беньямину Нетаньяху все необходимые средства поддержки правительства и народа Израиля, сообщил офис премьер-министра Израиля, пишет The Time of Israel.

"Соединенные Штаты однозначно осуждают это ужасное нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАСа из Газы, и я четко дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предложить все необходимые средства поддержки правительства и народа Израиля", - подчеркнул Байден. видео дня

Байден также заявил, что он и его жена, первая леди США, молятся за все пострадавшие семьи.

"Мы убиты горем из-за трагически оборванных жизней и надеемся на скорейшее выздоровление всех раненых", - добавил он.

Байден также отметил, что его администрация внимательно следит за этой ситуацией, и он будет оставаться в тесном контакте с Нетаньяху. Следует отметить, что обычно президент США редко работает в Белом доме в выходной, но события на Ближнем Востоке удалятся США настолько серьезными, что потребуют реакции.

Напомним, что Израиль заявил о начале войны - ХАМАС пошел в атаку, ЦАХАЛ вызывает резервистов. Как утверждают в руководстве ХАМАС, боевики начали операцию против Израиля.

Стали известны все подробности атаки боевиков ХАМАС и начала войны. После утренней атаки ХАМАС на территорию Израиля силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "железные мечи".

Пентагон в ближайшие дни обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны. Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты.

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