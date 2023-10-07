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"Это страшный исторический момент": идет начало новой войны - прогноз астрологов

Мария Тупик
7 октября 2023, 16:40 обновлено 7 октября, 16:41
По словам астрологов, уже началась мировая война и отчет на борьбу и выживание.
Война в Украине и мире астрологический прогноз
Война в Украине и мире астрологический прогноз / Коллаж Главред, фото ГСЧС, pixabay

Ситуация в мире очень обострилась и может начаться третья мировая война. По словам астрологов, сейчас мир борется за существование.

"Ситуация в мире на сейчас. Как я и говорила ранее, локальные конфликты будут по всему миру. Третья мировая началась! Израиль, Палестина, Иран, Ирак уже все пошли. Сейчас мир борется за существование и за свое выживание", - говорит астролог Яна Тимощук.

По ее словам, границы будут закрываться и началось время глобальных перемен.

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"Сейчас будет главным: возвращение территорий, вода, еда, продукты, логистика. Мы возвращаемся в эпоху пещер. Нам нужно просто выжить. Я хочу сказать, что границы будут закрываться. Ходить туда-сюда не получится. Возвращения в другие страны уже не получится. Нас ждет возобновление другой географии. Идет время глобальных перемен", - заявила астролог.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"В октябре идет передел мира. Карты показывают, что за круглым столом уже встречи были, тайные переговоры и звонки тоже. Сейчас два варианта: мир достигнет определенного компромисса, или будет третья мировая", - добавила Тимощук.

Ситуация в Израиле - прогноз

"Посмотрите сейчас на Израиль. 5 тысяч ракет за 20 минут, даже при том, что Украина терпит атаки со стороны РФ, это ужасная обрисовка ситуации", - заявила астролог Тимощук.

Водный Армагеддон

"Нас ждет эра Водолея. Вода будет смывать всех и все. Энергия воды очень сильная. Могут быть мега цунами. Стоит держаться подальше от океанов, от морей. Могут быть вооруженные конфликты", - заявила астролог.

Мировая война

Астролог Ангелина Вакулина отмечает, что события в мире - это начало мировой войны.

"Это начало мировой войны. Это страшный исторический момент, о котором я писала еще два года назад", - сказала астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Вакулина добавила, что начало было положено еще месяц назад.

"Начало "мировой войны - ред) было еще месяц назад, но обороты будут набираться очень-очень быстро. Успевайте жить счастливо", - добавила Вакулина.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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астролог третья мировая война астрологический прогноз
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