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"Непревзойденный магический голос": Зеленский отреагировал на смерть Матвиенко

Алексей Тесля
8 октября 2023, 16:03 обновлено 8 октября, 16:09
Овации уникальному пению Нины Матвиенко звучали в залах по всему миру, напомнил президент.
матвиенко
Владимир Зеленский отреагировал на смерть Нины Матвиенко / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, Instagram/tonya_matvienko

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть народной артистки Украины Нины Матвиенко.

В своем Telegram он напомнил о том, что овации уникальному пению покойной звучали в залах по всей Украине, США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки и многих других местах планеты.

"Сегодня от нас ушла действительно народная артистка Украины. Во всех смыслах этого слова. Нина Митрофановна Матвиенко", - отметил глава государства.

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Он убежден, что с нами навсегда останутся ее непревзойденный подлинный и поистине магический голос, а также народные лирические и обрядовые песни.

"Колядки, щедривки, веснянки, купальские, свадебные песни и колыбельные в ее исполнении. Ее "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"...Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!", - добавил Зеленский.

Наталья Могилевская в своем Facebook написала, что Нина Матвиенко была для ее семьи очень близким человеком.

"Я хочу поблагодарить Вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности Вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни. Легенда украинской сцены! Всегда жива, всегда прекрасна!", - написала она.

Екатерина Осадчая в своем Instagram написала о том, что от энергии Нины Матвиенко мог питаться весь украинский шоу-бизнес.

"Вы же человек, который всегда шел на все творческие эксперименты, всегда были в строю, улыбаясь, энергичны и всегда с верой в лучшее, что все будет хорошо… я этим восхищалась Вы и при жизни были, как ангел, теперь вы будете среди своих", - написала она.

Дмитрий Монатик написал в своем Instagram, что Нина Матвиенко была невероятно человечной, искренней, неповторимой настоящей легендой.

"С ней всегда можно было обо всем посмеяться и обо всем поскучать. Ее советы и мысли я буду нести с собой всю мою жизнь. Ушла из жизни Легенда украинской сцены. Человек с большим сердцем, чьи песни наполняли. Нина Митрофановна, благодарен судьбе за то, что удалось вместе с Вами посотрудничать и знать лично. Большая потеря для всех нас! Вечная память! Искренние соболезнования семье и родным!", - написал он.

Смерть Нины Матвиенко

Напомним, 8 октября в возрасте 75 лет скончалась легендарная украинская певица, Герой Украины, Народная артистка Украины со времен СССР, почетная гражданка Киева, обладательница Ордена княгини Ольги II и III степеней Нина Митрофановна Матвиенко.

Про смерть артистки сообщила ее дочь, Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко в социальных сетях. Она опубликовала фотографию мамы и смогла написать лишь два слова: "Мама умерла". Семья певицы пребывает в глубоком шоке, ведь на публике Нина Митрофановна всегда была бодрой и крепкой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нина Матвиенко опубликовала трогательную речь в траурный для Украины день. Нина Митрофановна встречала юбилей под грохот ракет, уничтожающих ее Родину.

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Наталья Могилевская Владимир Зеленский Нина Матвиенко Екатерина Осадчая Монатик
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