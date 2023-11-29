Новая 'Чернобаевка' для врага: россияне могут начать наступление из Беларуси - Черник

Россияне могут начать новое наступление с территории Беларуси и расширить боевые действия за пределы юга и востока Украины, делает вывод Петр Черник.

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Россияне могут расширить боевые действия за пределы юга и востока Украины / Коллаж Главред, фото: Армия.Inform, Минобороны Беларуси

Генерал Наев заявил о подготовке к возможного расширения боевых действий за пределы юга и Востока. Однако, выход за пределы локального плацдарма возможен лишь при условии, если россияне осмелятся нанести повторный удар с севера, со стороны Беларуси. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Однако и это очень маловероятно, потому что они не имеют для этого технического потенциала, только человеческий", - подчеркивает Петр Черник.

По его словам, северная часть Украины характеризуется густой сетью лесов и болот, поэтому в случае повторного наступления россияне вынуждены будут ограничить свое движение исключительно имеющимися автодорогами.

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"Это для них безумие, потому что мы научились работать на дорогах. Кроме того, по запасам "Джавелинов" Украина сейчас занимает второе место в мире", - добавляет военный эксперт.

Однако, эксперт делает вывод о том, что даже учитывая эти факторы, россияне могут решиться повторно атаковать Украину с территории Беларуси.

"От сумасшедших можно ожидать чего угодно. Стоит вспомнить сериал "в Чернобаевке", когда россияне контролировали правый берег Херсонщины и располагали технику и личный состав на одном и том же месте более 20 раз. В здравом уме уже после второго удара этого бы уже никто не делал, но не русские. И к чему они прибегнут сейчас, только Бог знает", - резюмировал Петр Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Война России против Украины - последние новости

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Россия предлагает Украине так называемые переговоры с целью корректировки своей военной стратегии и усиления разрушительных мер, направленных на достижение своих целей в войне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что перед наступлением зимы Кремль собрал значительный арсенал ракет для атак на Украину, в частности на объекты энергетики.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, сейчас российские оккупанты под Бахмутом пытаются сковать украинских военных, чтобы не допустить их переброски на Авдеевское направление.

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