РФ накопила огромный арсенал ракет: Столтенберг предупредил о зимних обстрелах Украины

Генсек НАТО считает, что истребители F-16 сами собой не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине.

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Столтенберг предупреждает украинцев о массированных обстрелах / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перед зимой Кремль накопил большой арсенал ракет для обстрелов Украины, в частности объектов энергетики.

"Мы не должны недооценивать Россию. Российская экономика находится на военном положении. У Путина высокая терпимость к потерям. И цели России в Украине не изменились. Россия накануне зимы накопила большой ракетный арсенал. И мы видим новые попытки удара по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины. Пытается оставить Украину в темноте и холоде", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО приветствовал решение членов Альянса, которые продолжают укреплять противовоздушную оборону Украины.

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"На прошлой неделе 20 членов НАТО согласились сформировать коалицию противовоздушной обороны Украины. Это поможет защитить Вооруженные силы и города Украины. И спасать украинские жизни", - констатировал Столтенберг.

Столтенберг заявил об истребителях F-16 в небе Украины

Генсек НАТО считает, что истребители F-16 сами собой не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. Их надо использовать комплексно вместе с HIMARS, ракетами и другими системами ПВО.

"Мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила бы ситуацию на поле боя. Должно работать много разных вещей, надо разные умения, надо сотрудничать, чтобы что-то изменилось. И мы должны настроиться на тяжелый бой", - сказал он

В то же время генсек НАТО не смог назвать конкретное время, когда именно Украина получит самолеты, ведь "надо тренировать пилотов и это как раз происходит в Румынии" и "и Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".

По словам Столтенберга, очень важно отметить, что F-16 таки внесут определенные изменения в ситуацию на фронте. В частности, они усилят прочность Украины, чтобы увеличить потери российской армии, а также укрепят украинскую противовоздушную.

Напомним, что Украине дали рекомендации для вступления в НАТО. В НАТО отметили успехи Украины. Генсек НАТО подчеркнул, что он поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабного вторжения России.

НАТО готовит "военный Шенген" для возможного противостояния России. Это сигнализирует о необходимости избежать бюрократических преград для эффективного перемещения войск в Европе.

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