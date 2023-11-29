Подоляк раскрыл планы Путина по войне против Украины и назвал цель "переговоров"

Агрессор Россия продвигает так называемые переговоры для того, чтобы внести изменения в свою военную стратегию и нарастить разрушительные действия с целью реализации следующего этапа войны. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что российские оккупанты, когда пошли на полномасштабное военное вторжение против Украины, исходили из следующих целей:
- тотально уничтожить субъектность и суверенитет страны;
- захватить и разорить как можно больше украинских территорий;
- поставить во главе страны марионеточное правительство;
- оставить Украину в зависимости от России.
По его словам, Москва планировала запугать Запад и начать "восстановление" СССР.
"Более масштабный план России предусматривал путем инициирования кровопролитной войны с Украиной напугать западные элиты, начать процесс реставрации СССР и обеспечить дальнейшее агрессивное доминирование на Европейском континенте", - отметил чиновник.
Также он призвал не верить агрессору России, которая никогда не вела переговоры, а только заявляла о якобы необходимости "выполнения всех задач СВО" и признания своей оккупации других территорий.
Чиновник также уточнил, что Москва использует "переговоры" на фоне своих массовых преступлений с целью оправдания агрессии и получения паузы в войне.
"Чтобы за время паузы окончательно погрузить партнеров Украины в информационный хаос, внести коррективы в свою военную стратегию, обновить военные производства и резко нарастить разрушительные действия на следующем этапе войны. Россия никогда не предлагает реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Путин клянчит у Украины "переговоры"
Российский глава государства Владимир Путин отличился новым бредом на саммите Большой двадцатки. В частности, он обвинил Украину в "нежелании вести переговоры" с Россией на условиях страны-оккупанта.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", - сказал директор Кремля.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Путину два условия завершения войны против Украины. По его словам, Россия должна забрать свои оккупационные войска с украинских территорий.
Политический эксперт Тарас Загородний полагает, что переговоры с Россией вести опасно. В интервью Главреду он сказал, что если со стороны Украины появится хотя бы намек на возможный диалог, Москва "потребует отдать" ей 5 украинских регионов.
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