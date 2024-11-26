"Жахнуть по базам Польши": решится ли Путин на безумный удар - Белый дом

Принцип шантажа работает, пока карта остается неиспользованной.

https://glavred.info/ukraine/zhahnut-po-bazam-polshi-reshitsya-li-putin-na-bezumnyy-udar-belyy-dom-10617455.html Ссылка скопирована

РФ угрожает ударами по базам Польши / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

США серьезно относится к угрозам РФ

Путин, похоже, вызывает НАТО на дуэль

Диктатор решится пойти ва-банк только в ситуации, когда будет загнан в угол

Недавно в Кремле выступили с угрозами уничтожить новую базу ПВО в польском городе Редзиково. Это заявление прокомментировал советник Белого дома по вопросам коммуникаций Джон Кирби во время брифинга.

США контролируют враждебные угрозы РФ

"Такие угрозы должны восприниматься серьезно, и мы это делаем. Какими бы безрассудными и безответственными они ни были, мы воспринимаем их серьезно", - сказал он.

видео дня

По словам Кирби, президент США Джо Байден прикладывает все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность американских войск на европейском континенте.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций еще раз подчеркнул, что Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам по пятой статье перед союзниками по НАТО.

Путин угрожает ударить по Польше

В свою очередь руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объясняет, что база ПРО - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для сбивания баллистических ракет.

Поэтому, по его мнению, если Путин заявляет, что будет атаковать баллистическими ракетами систему противоракетной обороны, это похоже на дуэль.

"Ну, пусть попробует. У меня сложилось впечатление, что после атак по Украине Путин или его генералы боятся рисковать. После заявлений Путина, который рвал на себе рубашку и угрожал "Искандерами", начал хвастаться еще одной вундерваффе - ракетой "Кинжал". Но оказалось, что ни "Калибры", ни "Кинжалы", ни "Искандеры" не являются такой вундерваффе и их сбивают. Американцы сами не ожидали, что их сбивают не THAAD и не Aegis, а Patriot", - заявил Лакийчук в интервью Главреду.

Patriot - что известно / Главред - инфографика

Кремль пока что не готов идти на риск

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" утверждает, что это огромный риск - рисковать межконтинентальными баллистическими ракетами, которые могут сбить Patriot или (не дай бог) NASAMS.

"Если это произойдет, это будет не просто провал, а настоящий обвал в пропасть. Поэтому угрозы остаются лишь словами, пока не произойдет фиаско. После такого карты шантажа уже не действуют. Принцип шантажа работает, пока карта остается неиспользованной. Но как только она бита, все рушится", - предполагает эксперт.

Павел Лакийчук объясняет, что диктатор Путин пойдет ва-банк только в ситуации, когда будет загнан в угол. Однако сейчас ситуация складывается наоборот - лидер РФ считает, что прижал всех к ногтю.

"Он убежден, что побеждает: и на поле боя, и дипломатически, и информационно. Для чего ему рисковать? В его представлении, он дожимает всех постепенно, хитростью и манипуляциями, заставляя Европу, США и другие страны приспосабливаться к его условиям", - резюмирует Лакийчук.

Последние международные новости - что известно

Как сообщал Главред, глава чешской Службы безопасности и информации (BIS) Михал Куделка не исключает, что РФ может развязать новую войну в Европе. Путин, вероятно, захочет на этот раз пойти против стран Центральной и Восточной Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал свой звонок Путину. По его словам, решение провести разговор с российским диктатором было "ответственным и необходимым".

В свою очередь эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал вероятное разрешение бить ракетами Taurus по РФ. Он объяснил, пойдет ли Берлин на такой шаг.

Читайте также:

Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред