Урожай будете собирать до поздней осени: когда и как правильно срывать огурцы

Эксперт поделился полезными советами по сбору урожая.

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Как и когда надо собирать огурцы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В какое время суток стоит срывать огурцы

Как не навредить урожаю

Постепенно на огородах созревают огурцы. Для того, чтобы получить щедрый урожай огурцов, нужно не только хорошее удобрение, но и знания о том, как правильно срывать овощи. Главред выяснил, в какое время суток собирать урожай, чтобы новые вырастали как можно быстрее.

Срывать огурцы нужно регулярно, чтобы они не перезрели. Оптимальная частота сбора урожая - 1 раз в 2-3 дня.

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Автор украинского Instagram-блога "Полезное TV" рассказал, что лучше всего срывать огурцы рано утром. Благодаря этой хитрости урожай можно будет собирать ведрами до поздней осени.

Мужчина отмечает, что огурцы собирать вовремя, иначе они перерастут, станут толстыми, жесткими и невкусными, а еще это негативно повлияет на появление новых плодов.

Кстати, если прошел дождь, лучше отложить сбор урожая. Следует дать плодам высохнуть. Собранные в дождь огурцы содержат слишком много калия и мало хранятся.

В то же время срывать огурцы нужно осторожно, нажимая пальцем на плодоножку, чтобы не повредить стебли.

"Огурцы будут расти быстро и обильно, делаю это каждый день", - заверил огородник.

Собранный урожай лучше хранить в холодильнике, тогда огурцы не будут быстро портиться, как при комнатной температуре. Также собранные огурцы не следует заранее мыть.

Когда и как правильно собирать огурцы - смотрите видео:

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Что известно о YouTube канале "Полезное TV"? YouTube канал "Полезное TV" - это канал на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

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