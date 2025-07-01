Кочан будет размером с арбуз: что нужно сделать с капустой в июле

Огородница поделилась рабочим методом без копейки вложений.

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Что делать, чтобы завязались кочаны капусты / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему не завязываются кочаны на капусте

Как это исправить в июле

Капуста - достаточно популярный овощ на огородах украинцев. В то же время и очень капризный, ведь с ним возникает немало хлопот, начиная от рассады, заканчивая сбором урожая. Одна из самых больших проблем огородников - кочаны на капусте не завязываются. Главред разбирался, в чем причина и что нужно сделать, чтобы капуста завязалась в кочаны.

Почему не завязываются кочаны у капусты

В основном, капуста завязывается через 2 месяца после посева. Сначала появляются листья, а когда их на капусте уже 10-20, то формируется кочан. Однако, бывает так, что даже после 2 месяцев капуста все еще остается без кочанов. В частности, это связано со следующими причинами:

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некачественные семена;

мало света;

кислая почва;

неудачное место посева капусты;

жара;

мало влаги.

Как сформировать кочан капусты

Автор украинского YouTube-блога Загородная усадьба Натальи рассказала, чтобы капуста сформировала тугие головки, нужно своевременно обрезать нижние листья.

Если этого не сделать - головки будут маленькими и пустыми. Обрезать листья нужно именно в момент, когда капуста начинает формировать головки. Обычно, такую процедуру проводят в июле.

Огородница также рекомендует обрезать поврежденные или пожелтевшие листья.

"Они не нужны. Их желательно обрезать. И тогда ваша капуста будет хорошо развиваться", - заверила автор видео.

Что делать, чтобы завязались кочаны капусты - смотрите видео:

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