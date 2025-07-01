Кочан будет размером с арбуз: что нужно сделать с капустой в июле

Вы узнаете:
- Почему не завязываются кочаны на капусте
- Как это исправить в июле
Капуста - достаточно популярный овощ на огородах украинцев. В то же время и очень капризный, ведь с ним возникает немало хлопот, начиная от рассады, заканчивая сбором урожая. Одна из самых больших проблем огородников - кочаны на капусте не завязываются. Главред разбирался, в чем причина и что нужно сделать, чтобы капуста завязалась в кочаны.
Почему не завязываются кочаны у капусты
В основном, капуста завязывается через 2 месяца после посева. Сначала появляются листья, а когда их на капусте уже 10-20, то формируется кочан. Однако, бывает так, что даже после 2 месяцев капуста все еще остается без кочанов. В частности, это связано со следующими причинами:
- некачественные семена;
- мало света;
- кислая почва;
- неудачное место посева капусты;
- жара;
- мало влаги.
Как сформировать кочан капусты
Автор украинского YouTube-блога Загородная усадьба Натальи рассказала, чтобы капуста сформировала тугие головки, нужно своевременно обрезать нижние листья.
Если этого не сделать - головки будут маленькими и пустыми. Обрезать листья нужно именно в момент, когда капуста начинает формировать головки. Обычно, такую процедуру проводят в июле.
Огородница также рекомендует обрезать поврежденные или пожелтевшие листья.
"Они не нужны. Их желательно обрезать. И тогда ваша капуста будет хорошо развиваться", - заверила автор видео.
Что делать, чтобы завязались кочаны капусты - смотрите видео:
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Что за овощ - белокочанная капуста?
Белокочанная капуста - овощная культура, ценный и широко распространенный пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования, сообщает портал "Википедия".
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