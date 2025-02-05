"Российская тюрьма - не санаторий": в каком состоянии вернулись военные из плена

Из российского плена вернули людей, которые попали туда почти 3 года назад.

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В каком состоянии вернулись военные из российского плена / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ГПСУ

О чем говорится:

Из российского плена вернулись 150 защитников

Есть пленные с тяжелыми раненными, травмами и болезнями

Украина вернула из российского плена 150 защитников страны, которых захватили российские оккупанты на разных направлениях. У многих из них есть тяжелые травмы. Об этом корреспондентке ТСН рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

Он отметил, что это первый обмен пленными в 2025 году.

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"Он состоялся немного позже, чем мы хотели. Домой вернулись военнослужащие с разных направлений и разных категорий. Это 18 офицеров, остальные - сержантско-солдатский состав", - сказал он.

Среди них есть даже те, кто попал в плен на Курском направлении. Есть военнопленные, которые находились в плену почти три года.

Также среди возвращенных из плена бойцов есть военные с ампутациями и болезнями, которые нуждаются в длительном лечении. Их отправят на реабилитацию или в специализированные больницы.

"Российские тюрьмы - это не санаторий. Ребята возвращаются все исхудавшие и истощенные. К сожалению, есть ребята в этом обмене, у кого состояние здоровья проблемное. Есть ребята с ампутациями, есть ребята, у которых обнаружены определенные заболевания и лечение будет длительным. В больнице ребят осмотрят, проверят состояние здоровья, сделают первые анализы. Затем они будут отправлены в места реабилитации", - сказал он.

Смотрите видео о состоянии военных, которых вернули из российского плена:

В каком состоянии вернулись военные из российского плена / фото: скриншот

Обмен пленными 5 февраля - последние новости

Напомним, 5 февраля Украина вернула из плена 150 наших защитников. Домой вернулись офицеры, сержанты и солдаты.

Среди них есть воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.

Также известно, что домой вернули пограничника Андрея Новикова из Глухова. Он был в плену почти 3 года. В ночь на 24 февраля Андрей был на службе и стоял на пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области, через который заезжала колонна вражеской техники.

Позже появились видео с эмоциональной встречей пленных со своими родными. На кадрах видно трогательные моменты с крепкими объятиями. Военные и их родные не могли сдержать своих эмоций.

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