Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими родными

Украинские защитники, которых вернули из российского плена, впервые смогли увидеть и услышать своих родных людей.

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Обмен пленными 5 февраля / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец, КШППВ

В Украину в рамках обмена пленными вернулись 150 наших защитников. Все они впервые за очень долгое время смогли услышать своих родных. Некоторым даже удалось крепко обняться с близкими. В Сети уже разлетелись чувствительные видео с военными после возвращения из плена.

Сразу после пересечения государственной границы защитников встретили с украинскими флагами и символическими браслетами. Они были настолько счастливы, что у них просто сияли глаза.

Смотрите видео с возвращением из плена украинских военных:

Обмен пленными 5 февраля / фото: скриншот

Украинцы были счастливы, когда узнали об обмене пленными. Они не могли дождаться и вышли на обочину, чтобы встречать наших защитников с флагами, чтобы те видели, как сильно все ждали возвращения.

Смотрите видео с возвращением из плена украинских военных:

Обмен пленными 5 февраля / фото: скриншот

После этого военные смогли увидеть своих родных. На видео видно, как к одному из защитников подбегает мужчина и очень крепко обнимает его. Можно предположить, что это друг военнопленного. Он был настолько рад видеть бойца, что не смог сдержать своих эмоций.

"Ты как там выжил, ты же такой нежный... Ты зверь! Ты машина! Я тебя обожаю", - говорил мужчина, крепко обнимая освобожденного из плена военного.

Смотрите видео с возвращением из плена украинских военных:

Военные не могли поверить в то, что наконец они находятся на родной земле.

Увидеть своего родного сына пришел старенький отец. Он не мог сдержать своих эмоций и слез. Дрожащими руками он держал телефон и пытался позвонить внуку, чтобы тот услышал голос уже свободного папы.

"Я по тебе очень соскучился и очень хочу тебя увидеть. Я по вам скучал, я каждый день вспоминал вас, вы мне даже снились. Я очень рад, что я тебя слышу. Я уже дома", - говорил освобожденный из плена мужчина 19-летнему сыну.

Смотрите видео с возвращением из плена украинских военных:

Обмен пленными 5 февраля / фото: скриншот

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