Убийство украинки в США: в одном из штатов приняли "Закон Ирины"

"Закон Ирины" усиливает проверку преступников перед освобождением их под залог.

https://glavred.info/world/ubiystvo-ukrainki-v-ssha-v-odnom-iz-shtatov-prinyali-zakon-iriny-10704092.html Ссылка скопирована

В США в одном из штатов приняли "Закон Ирины" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lucaveros225, Truth Social

Кратко:

Закон запрещает внесение безналичного залога за ряд преступлений

Закон должен усилить безопасность на улицах

Губернатор штата Северная Каролина в США Джош Стайн поставил подпись под "Законом Ирины" - документом, который назван в честь убитой рецидивистом украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом пишет Fox News.

"Закон Ирины" усиливает проверку преступников перед освобождением их под залог. Также он запрещает внесение безналичного залога за ряд насильственных преступлений и если преступник - рецидивист.

видео дня

Кроме этого, документ ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений о досудебном освобождении. А обвиняемым перед тем, как выйти под залог, придется проходить психическое обследование.

"Этот закон... оповещает судебную систему о необходимости особого рассмотрения людей, которые могут представлять необычный риск насилия, прежде чем определять их залог. Это хорошо, и именно поэтому я подписал этот закон... Мы можем и должны сделать больше для обеспечения безопасности людей", - сказал Штайн, который является демократом.

Он сказал, что "Закон Ирины" призывает судебную власть особенно обратить внимание на то, кто может иметь "необычный" риск насилия, прежде чем определять вопрос о залоге.

Со своей стороны, республиканцы уже одобрили новый документ. Они отмечают, что закон должен усилить безопасность на улицах и надеются, что вскоре пример с Северной Каролины последуют другие штаты.

Убийство украинской беженки в США Ирины Заруцкой - новости по теме

Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.

Известный американский рэпер DaBaby презентовал клип на песню Save Me (Спаси меня), основанный на истории убийства украинки Ирины Заруцкой. Исполнитель полностью воссоздал события того трагического дня.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред