Трагедия в Португалии: в МИД сообщили о гибели украинца, что произошло

О чем говорится в материале:
- В Португалии погиб украинец 1971 года рождения
- Трагедия произошла в результате аварии фуникулера в Лиссабоне
В Португалии 3 сентября во время аварии фуникулера погиб гражданин Украины. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на МИД Украины.
Известно, что мужчина был 1971 года рождения, однако других деталей о его личности не раскрывают.
"Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству предоставить родным погибшего необходимую консульскую помощь.
Что этому предшествовало
3 сентября в Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Gloria, в результате чего погибли 17 человек и 21 получили ранения. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть ребенок. В городе объявили трехдневный траур. Об этом сообщает Publico.
Расследование причин трагедии уже начали прокуратура и полиция. Сообщается, что среди погибших - семь мужчин и восемь женщин, тогда как пол и гражданство еще двух человек пока не установлены. Среди раненых есть граждане Португалии, Германии, Испании, Южной Кореи, Кабо-Верде, Канады, Италии, Франции, Швейцарии и Марокко.
Власти Лиссабона также приостановили работу других подъемников Bica и Lavra и фуникулера Graça для проведения технических проверок.
Фуникулер Elevador da Gloria, рассчитанный на 43 пассажира, является одной из визитных карточек Лиссабона и популярной туристической достопримечательностью. Два вагона, соединенные одним тросом, курсируют параллельно вверх и вниз по склону на несколько сотен метров, ежегодно обслуживая около 3 миллионов пассажиров.
Гибель украинцев за границей - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня во время масштабного ракетного удара Ирана по территории Израиля погибли пятеро украинцев, среди них - трое детей.
1 апреля утром в Австрии произошла авария с участием микроавтобуса с украинскими пассажирами. ДТП произошло на автобане вблизи Зеебенштайна в направлении Вены, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
В Испании, в городе Вильяхойоса, в жилом комплексе Cala Alta при загадочных обстоятельствах умер украинец Игорь Грушевский, бывший чиновник Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины. Как сообщает El Español, 29 июня вечером 61-летний Грушевский плавал в бассейне комплекса, где недавно приобрел квартиру. Его обнаружили в воде без признаков жизни. В этом же ЖК в феврале 2024 года российские агенты убили в подземном паркинге летчика Максима Кузьминова.
Об источнике: МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.
