Трагедия в Португалии: в МИД сообщили о гибели украинца, что произошло

В Португалии во время аварии фуникулера Gloria 3 сентября погиб гражданин Украины 1971 года рождения, родным оказывают помощь, отметили в МИД

https://glavred.info/world/tragediya-v-portugalii-v-mid-soobshchili-o-gibeli-ukrainca-chto-proizoshlo-10695371.html Ссылка скопирована

В МИД сообщили о гибели украинца в Португалии, что произошло / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

В Португалии погиб украинец 1971 года рождения

Трагедия произошла в результате аварии фуникулера в Лиссабоне

В Португалии 3 сентября во время аварии фуникулера погиб гражданин Украины. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на МИД Украины.

Известно, что мужчина был 1971 года рождения, однако других деталей о его личности не раскрывают.

видео дня

"Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству предоставить родным погибшего необходимую консульскую помощь.

Что этому предшествовало

3 сентября в Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Gloria, в результате чего погибли 17 человек и 21 получили ранения. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть ребенок. В городе объявили трехдневный траур. Об этом сообщает Publico.

Расследование причин трагедии уже начали прокуратура и полиция. Сообщается, что среди погибших - семь мужчин и восемь женщин, тогда как пол и гражданство еще двух человек пока не установлены. Среди раненых есть граждане Португалии, Германии, Испании, Южной Кореи, Кабо-Верде, Канады, Италии, Франции, Швейцарии и Марокко.

Власти Лиссабона также приостановили работу других подъемников Bica и Lavra и фуникулера Graça для проведения технических проверок.

Фуникулер Elevador da Gloria, рассчитанный на 43 пассажира, является одной из визитных карточек Лиссабона и популярной туристической достопримечательностью. Два вагона, соединенные одним тросом, курсируют параллельно вверх и вниз по склону на несколько сотен метров, ежегодно обслуживая около 3 миллионов пассажиров.

Гибель украинцев за границей - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня во время масштабного ракетного удара Ирана по территории Израиля погибли пятеро украинцев, среди них - трое детей.

1 апреля утром в Австрии произошла авария с участием микроавтобуса с украинскими пассажирами. ДТП произошло на автобане вблизи Зеебенштайна в направлении Вены, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

В Испании, в городе Вильяхойоса, в жилом комплексе Cala Alta при загадочных обстоятельствах умер украинец Игорь Грушевский, бывший чиновник Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины. Как сообщает El Español, 29 июня вечером 61-летний Грушевский плавал в бассейне комплекса, где недавно приобрел квартиру. Его обнаружили в воде без признаков жизни. В этом же ЖК в феврале 2024 года российские агенты убили в подземном паркинге летчика Максима Кузьминова.

Другие новости:

Об источнике: МИД Украины Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред