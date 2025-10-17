'Русский человек', напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

В Латвии возбудили дело по факту нападения на украинцев в Швейцарии.

В Латвии возбудили дело по факту нападения на украинцев в Швейцарии / коллаж: Главред, фото: facebook.com/aleksandrzl

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Интерлакена в Шпиц

Злоумышленник уволен с работы повара в аэропорту Цюриха

О происшествии уже уведомлены власти Латвии

Швейцария задержала гражданина Латвии Александра Вабикса, который 13 октября напал на украиноязычную семью в поезде в Швейцарии. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на полицию кантона Берн.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Интерлакена в Шпиц.

"Я русский человек, мы вас будем всех убивать – и тебя, и тебя, всех", – говорит мужчина на видео, попавшем в Сеть.

Ролик сняла и опубликовала женщина, на семью которой напали.

Telegram-канал NEXTA.Live утверждает, что 42-летний Александр Вабикс уволен с работы повара в аэропорту Цюриха. По данным журналистов, полиция и прокуратура Швейцарии возбудили против него уголовное дело.

"О происшествии уже уведомлены власти Латвии – президент, премьер и правоохранительные органы", – пишет паблик.

Как уточняет Delfi, производство ведется по части 3 статьи 78 Уголовного закона Латвии – за действия, направленные на разжигание национальной и этнической вражды против украинцев с применением насилия и угроз.

Отмечается, что мужчина неоднократно нападал на украиноязычных людей в Швейцарии, в частности на бернском вокзале в июне 2025 года. Кроме того, он публиковал фотографии в футболке с надписью "Россия в моём сердце" и с татуировкой матрёшки на руке.

