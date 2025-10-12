Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

В публикации говорится о сотрудничестве немецкого оборонного концерна Rheinmetall с российской армией во времена Меркель.

https://glavred.info/world/merkel-sygrala-vazhnuyu-rol-pri-vtorzhenii-rf-v-ukrainu-spiegel-10705784.html Ссылка скопирована

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Кратко:

В 2011 году при поддержке Меркель Rheinmetall подписал контракт с минобороны РФ

После оккупации Крыма в 2014 году сотрудничество с РФ Германия формально остановила

Во время правления бывшего канцлера Ангелы Меркель, Германия была одной из стран, которая, вероятно, помогла России подготовиться к полномасштабной войне против Украины. Статью об этом опубликовало издание Spiegel.

В публикации говорится о сотрудничестве немецкого оборонного концерна Rheinmetall с российской армией во времена Меркель, в частности, после войны РФ против Грузии в 2008 году. Тогда Кремль испытывал настоятельную потребность обновить свою армию, обратился к Германии за помощью и получил ее, отметили журналисты.

видео дня

В 2011 году при поддержке правительства Меркель Rheinmetall подписал контракт с российским минобороны, который предусматривал строительство современного боевого учебного центра в Мулино (РФ), стоимостью до €1 млрд. Там ежегодно должно было тренироваться до 30 тыс. российских солдат, с использованием немецких технологий, лазерных систем и программного обеспечения.

К тому же компания Rheinmetall, которая сейчас является одной из главных на рынке вооружений, почти не сотрудничала с РФ. Как рассказали в концерне, немецкое правительство давило на завод, настаивая на заключении соглашения с Москвой и обещало быстро выдать все необходимые разрешения на экспорт.

Министр обороны Томас де Мезьер заявлял, что сомневался в этом соглашении, однако прямо говорил о заинтересованности в "сильной и современной российской армии", пишет СМИ. По его данным, "проект, безусловно, прежде всего продвигал Бундесвер", аргументируя тем, что военное сотрудничество создает доверие, "обеспечивающее мир". В учебном центре боевой подготовки должны были приобретать опыт немецкие солдаты и эксперты Rheinmetall, узнавая таким образом реальное состояние российских вооруженных сил. Немецкие военные могли руководствоваться мнением, что "слабости раскрывают только тем, кому доверяют", отметило Spiegel.

В Германии также рассматривались совместные учения, обмен офицерами и даже совместная модернизация российской техники. Одним из российских генералов, курировавших этот проект, был Валерий Герасимов. Впоследствии его назначили на должность заместителя министра обороны РФ и начальника генштаба, под его руководством началось полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

После оккупации Крыма в 2014 году сотрудничество с Россией Германия формально остановила. Но к тому моменту российская армия уже успела получить доступ к немецким технологиям и учениям, отмечают авторы статьи. По их информации, Rheinmetall даже подавал в суд, чтобы получить компенсацию, утверждая, что техника для России уже готова и лежит на складах в Германии.

В 2021 году центр в Мулино все же заработал, но без участия Германии, хотя и по образцу немецкой модели. Там проходили и масштабные российско-белорусские учения "Запад-2021", ставшие подготовкой к полномасштабному вторжению в Украину.

В феврале 2024 года тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц вместе с министром обороны Борисом Писториусом дали старт строительству нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии. Новый цех должен был поставлять гранаты для Бундесвера, а также украинской армии. Генеральному директору Rheinmetall Армину Паппергеру назначили охрану из-за "охоты" на него и планирования его убийства со стороны российских структур.

Место, где раньше принимали российских военных, становится площадкой для производства боеприпасов в пользу обороны Европы и Украины.

"Как изменились времена", – подытожили в Spiegel.

Последние заявления Меркель

Как ранее писал Главред, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии в 2021 году якобы сорвали попытки урегулировать конфликт на Донбассе, развязанный Россией, и наладить конструктивный диалог с Москвой. По ее словам, именно это могло стать одним из факторов, спровоцировавших полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом Меркель рассказала в интервью венгерскому изданию Partizán.

Она уточнила, что тогда предлагала создать новый формат переговоров между Евросоюзом и президентом РФ Владимиром Путиным, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против, опасаясь отсутствия единства позиций в рамках ЕС. По мнению Меркель, мир станет возможным только тогда, когда Европа сможет стать реальным сдерживающим фактором и продолжит поддержку Украины.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что именно действия Меркель как главы немецкого правительства способствовали войне в Европе.

Меркель в своих мемуарах рассказала, что во время первого срока Дональда Трампа на посту президента США он демонстрировал явный интерес и симпатию к Владимиру Путину. В приватной беседе, без свидетелей, Трамп задал ей ряд вопросов, включая её происхождение из Восточной Германии и личные отношения с российским лидером. По словам Меркель, было очевидно, что Трамп находился под сильным впечатлением от Путина.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред