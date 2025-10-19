Укр
Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь Рождество

Юрий Берендий
19 октября 2025, 14:41
В 1582 году мир пережил самый короткий месяц в истории, когда из календаря исчезли сразу десять дней, и это стало причиной появления двух дат Рождества.
Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь Рождество
Самый короткий месяц в истории - почему Рождество празднуют в разные даты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему в октябре 1582 года пропали 10 дней
  • Как происходила реформа календаря
  • Почему Рождество празднуют в разные даты

В октябре 1582 года человечество буквально "потеряло" десять дней - именно тогда мир перешел с юлианского на григорианский календарь, что до сих пор объясняет, почему православное и католическое Рождество празднуют в разные дни. Об этом сообщил блогер, автор YouTube канала "MikeTheTech".

Главред выяснил, какой самый короткий месяц в истории.

Каковы причины сдвига дат и равноденствий

Американский блогер MikeTheTech, анализируя историю календарей, обратил внимание на странный факт.

"Если вернуться (на календаре телефона, - ред.) к 1582 году, можно заметить, что в октябре отсутствуют дни с 5 по 14 число. В календаре после 4 октября сразу идет 15-е. Сначала я подумал, что это сбой, но это настоящее историческое событие", - указывает он.

Смотрите видео о том, какой месяц самый короткий в истории:

Почему отменили юлианский календарь

Речь идет о переходе к новому календарю, который состоялся по приказу Папы Григория XIII, который стремился согласовать праздничные даты с астрономическими событиями.

"Юлий Цезарь создал календарь, который со временем начал отставать от солнечного года. Из-за этого времена года и религиозные праздники постепенно смещались. Поэтому Папа решил ввести новую систему, исправив ошибку и "перепрыгнув" десять дней", - объясняет блогер.

Именно из-за этого события, 10 дней просто "исчезло" и вместо 31 дня октября в 1582 году был только 21 день.

Как происходил переход с юлианского на григорианский календарь

В видео проекта IFLScience уточняется, что выбор октября был сделан не случайно.

"Чтобы учесть движение равноденствий и солнцестояний, было решено, что мир должен просто пропустить дни, когда был введен григорианский календарь. Церковь выбрала октябрь, чтобы избежать событий в христианском календаре, и после праздника Святого Франциска Ассизского, 4 октября, произошел переход на григорианский календарь, мгновенно перенеся всех на 15 октября", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, почему произошел переход с юлианского на григорианский календарь:

Таким образом, самый короткий месяц в истории - это октябрь 1582 года, который длился всего 21 день.

Реформа календаря Папой Григорием XIII

"Папа ошибся, сместив дату на 10 дней, когда она должна была быть 13. Из-за этого в течение определенного времени календари мира расходились - в разных странах даты просто не совпадали", - добавляет MikeTheTech.

Это вызвало долгую путаницу. Отмечается, что Великобритания, США и Канада перешли на новый календарь только в 1752 году, а Турция сделала это только в 1926-1927 годах, пропустив уже 13 дней.

Почему существуют две даты Рождества 25 декабря и 7 января

Именно этот исторический сдвиг и объясняет, почему католическое Рождество празднуют 25 декабря, а православное - 7 января. Ведь обе даты чествуют один и тот же праздник, просто по разным календарям.

Что известно о YouTube канале "MikeTheTech"

MikeTheTech - это технологический YouTube-канал, который создал энтузиаст под ником Майк, ориентированный на практические видеоинструкции по темам техники, программного обеспечения и компьютерных технологий.

На сегодня канал насчитывает около 78 000 подписчиков и более полутора тысяч роликов. Автор позиционирует себя как образовательный контент-креатор, который помогает пользователям разобраться в сложных технологических процессах простым языком. MikeTheTech известен своими экспериментами с виртуальными экранами, симуляцией высоких частот обновления и видеоинструкциями, которые часто используют геймеры, стримеры и технические блогеры.

