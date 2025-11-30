Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

Вы узнаете:
- Можно ли почистить вареные яйца с помощью ложки
- Как легко снять скорлупу с вареных яиц, при этом не испачкав руки
Вареные яйца не всегда легко очистить от скорлупы, ведь часто она отрывается маленькими кусками. В результате яйцо теряет идеальную форму, а весь процесс чистки занимает немало времени.
Однако Главред узнал, как решить эту проблему с помощью одного столового прибора, который есть дома у всех. Лайфхаком, как быстро почистить яйца с помощью него в TikTok поделился украинский повар Анатолий Добровольский.
Как быстро снять скорлупу с вареных яиц
Повар утверждает, что значительно быстрее и легче чистить вареные яйца не руками, а обычной столовой ложкой.
Сначала нужно обстучать со всех сторон яйцо ложкой, а затем ею легонько поддеть край скорлупы с одной стороны. Остается только прокрутить яйцо и вуаля - на его чистку придется потратить примерно 8 секунд.
Смотрите видео о том, как быстро почистить вареные яйца:
О персоне: Анатолий Добровольский
Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.
