Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

Если знать одну хитрость, чистка вареных яиц будет занимать считанные секунды.

Повар порекомендовал лучший метод чистки вареных яиц / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вареные яйца не всегда легко очистить от скорлупы, ведь часто она отрывается маленькими кусками. В результате яйцо теряет идеальную форму, а весь процесс чистки занимает немало времени.

Однако Главред узнал, как решить эту проблему с помощью одного столового прибора, который есть дома у всех. Лайфхаком, как быстро почистить яйца с помощью него в TikTok поделился украинский повар Анатолий Добровольский.

Как быстро снять скорлупу с вареных яиц

Повар утверждает, что значительно быстрее и легче чистить вареные яйца не руками, а обычной столовой ложкой.

Сначала нужно обстучать со всех сторон яйцо ложкой, а затем ею легонько поддеть край скорлупы с одной стороны. Остается только прокрутить яйцо и вуаля - на его чистку придется потратить примерно 8 секунд.

О персоне: Анатолий Добровольский Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

