Как быстро почистить слив в раковине: дешевое средство, которое есть дома у каждого

Инна Ковенько
28 ноября 2025, 21:31
Почистить слив в раковине можно всего одним бытовым продуктом, который есть практически на каждой кухне.
Как быстро почистить слив в раковине
Как быстро почистить слив в раковине / Колkаж: Главред, фото: Freepic

Вы узнаете:

  • Как почистить слив в раковине
  • Как почистить забитую раковину с помощью соли
  • Как почистить раковину содой

Забитые жиром кухонные сливы - проблема, с которой сталкивается почти каждый. Жир, остатки пищи и средства для мытья посуды постепенно оседают на стенках труб. Со временем это образует толстый слой налета, что провоцирует неприятный запах, развитие бактерий и медленный сток воды.

видео дня

Главред расскажет о простом способе предупредить засорение слива раковины без дорогостоящих химических средств.

Королева чистоты Линси Кромби, известная по своим советам в программе ITV This Morning, рассказывает о недооцененном бытовом продукте, который есть практически на каждой кухне. Об этом пишет Express.

Речь об обычной поваренной соли. По словам эксперта, соль прекрасно поглощает жир и жидкость, имеет легкие антибактериальные свойства и может стать натуральным очистителем для раковины.

Как почистить забитую раковину с помощью соли

Рекомендуем засыпать шедрую порцию соли прямо в слив раковины, а затем залить ее кипятком. Такой простой прием помогает размягчить и смыть жировые наслоения, возвращая трубам нормальную проходимость.

"Соль пригодится не только для приготовления пищи. Она прекрасно удаляет стойкие пятна, поглощает жидкости и даже подходит для дезинфекции кухонных губок или досок", - подчеркивает эксперт.

Как почистить раковину содой

Еще один способ прочистить раковину - использовать пищевую соду и белый уксус. Когда они смешиваются, образуется шипучая реакция, которая может ослабить некоторые загрязнения.

"Вылейте полстакана пищевой соды в раковину, затем полстакана уксуса (он зашипит). Затем вылейте целый стакан средства для мытья посуды и оставьте на 15 минут, прежде чем сливать горячую воду в слив. Это должно сработать!" - советует эксперт.

Смотрите видео о том, как почистить слив домашними средствами:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

