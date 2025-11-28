Как быстро почистить слив в раковине: дешевое средство, которое есть дома у каждого

Почистить слив в раковине можно всего одним бытовым продуктом, который есть практически на каждой кухне.

Как почистить слив в раковине

Как почистить забитую раковину с помощью соли

Как почистить раковину содой

Забитые жиром кухонные сливы - проблема, с которой сталкивается почти каждый. Жир, остатки пищи и средства для мытья посуды постепенно оседают на стенках труб. Со временем это образует толстый слой налета, что провоцирует неприятный запах, развитие бактерий и медленный сток воды.

Главред расскажет о простом способе предупредить засорение слива раковины без дорогостоящих химических средств.

Королева чистоты Линси Кромби, известная по своим советам в программе ITV This Morning, рассказывает о недооцененном бытовом продукте, который есть практически на каждой кухне. Об этом пишет Express.

Речь об обычной поваренной соли. По словам эксперта, соль прекрасно поглощает жир и жидкость, имеет легкие антибактериальные свойства и может стать натуральным очистителем для раковины.

Как почистить забитую раковину с помощью соли

Рекомендуем засыпать шедрую порцию соли прямо в слив раковины, а затем залить ее кипятком. Такой простой прием помогает размягчить и смыть жировые наслоения, возвращая трубам нормальную проходимость.

"Соль пригодится не только для приготовления пищи. Она прекрасно удаляет стойкие пятна, поглощает жидкости и даже подходит для дезинфекции кухонных губок или досок", - подчеркивает эксперт.

Как почистить раковину содой

Еще один способ прочистить раковину - использовать пищевую соду и белый уксус. Когда они смешиваются, образуется шипучая реакция, которая может ослабить некоторые загрязнения.

"Вылейте полстакана пищевой соды в раковину, затем полстакана уксуса (он зашипит). Затем вылейте целый стакан средства для мытья посуды и оставьте на 15 минут, прежде чем сливать горячую воду в слив. Это должно сработать!" - советует эксперт.

