Как быстро почистить слив в раковине: дешевое средство, которое есть дома у каждого

Вы узнаете:
- Как почистить слив в раковине
- Как почистить забитую раковину с помощью соли
- Как почистить раковину содой
Забитые жиром кухонные сливы - проблема, с которой сталкивается почти каждый. Жир, остатки пищи и средства для мытья посуды постепенно оседают на стенках труб. Со временем это образует толстый слой налета, что провоцирует неприятный запах, развитие бактерий и медленный сток воды.
Рекомендуем прочитать наш материал: Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудеса
Главред расскажет о простом способе предупредить засорение слива раковины без дорогостоящих химических средств.
Королева чистоты Линси Кромби, известная по своим советам в программе ITV This Morning, рассказывает о недооцененном бытовом продукте, который есть практически на каждой кухне. Об этом пишет Express.
Речь об обычной поваренной соли. По словам эксперта, соль прекрасно поглощает жир и жидкость, имеет легкие антибактериальные свойства и может стать натуральным очистителем для раковины.
Как почистить забитую раковину с помощью соли
Рекомендуем засыпать шедрую порцию соли прямо в слив раковины, а затем залить ее кипятком. Такой простой прием помогает размягчить и смыть жировые наслоения, возвращая трубам нормальную проходимость.
"Соль пригодится не только для приготовления пищи. Она прекрасно удаляет стойкие пятна, поглощает жидкости и даже подходит для дезинфекции кухонных губок или досок", - подчеркивает эксперт.
Как почистить раковину содой
Еще один способ прочистить раковину - использовать пищевую соду и белый уксус. Когда они смешиваются, образуется шипучая реакция, которая может ослабить некоторые загрязнения.
"Вылейте полстакана пищевой соды в раковину, затем полстакана уксуса (он зашипит). Затем вылейте целый стакан средства для мытья посуды и оставьте на 15 минут, прежде чем сливать горячую воду в слив. Это должно сработать!" - советует эксперт.
Смотрите видео о том, как почистить слив домашними средствами:
@jillmcfallharris Ваша кухонная раковина слив воняет? Eww.... #clean #cleanfreshhype#cleaningvideo#tip#trick#hack#mom#scrubdaddy#safe♬ Come and Get Your Love - Redbone
Читайте больше:
- Как прочистить канализационные трубы: эффективные способы без вызова мастера
- Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способ
- Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред