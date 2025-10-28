Как приготовить идеальный завтрак из яиц: большинство допускают одну ошибку

Чтобы приготовить идеальный скрембл, важно знать несколько простых правил.

Как приготовить идеальный скрембл

Как правильно приготовить скрембл

Когда лучше всего добавлять соль во время приготовления яиц

Из яиц можно приготовить немало блюд, особенно на завтрак. Кажется, что пожарить или сварить яйца - дело из легких, однако не всегда удается порадовать родных идеальным завтраком. Иногда яйца слишком жидкие, иногда же - пережаренные и "резиновые". Чтобы достичь идеального результата, важно знать несколько простых правил. Главред выяснил, как приготовить вкусный скрембл.

Оказывается, часто люди совершают ошибки в приготовлении скрембла, пишет Express.

Почему не получается скрембл

Генри О'Коннор, специалист по кулинарии, поделился секретами, как сделать скрембл нежным, ароматным и максимально вкусным.

Наиболее распространенная ошибка, которая по-настоящему портит вкус - оставлять яйца на огне готовиться слишком долго.

Оказывается, что яйца продолжают готовиться в собственном тепле.

Эксперт объясняет, если яйца выглядят идеально на сковороде, то к тому времени, как попадут в тарелку, они будут пережарены.

Таким образом, лучше снимать свой завтрак с огня, пока они "еще блестящие и немного свободные".

Когда лучше всего солить скэмбл

Существует еще одна ошибка, которую некоторые делают, готовя скрембл дома.

Кулинарный блогер в TikTok @karinaishere советует никогда не приправлять яичницу слишком рано.

Известно, что соль разрушает белки и может сделать яйца водянистыми, поэтому лучше всего солить яйца в самом конце.

