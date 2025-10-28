Как приготовить идеальный завтрак из яиц: большинство допускают одну ошибку

Вы узнаете:
- Как правильно приготовить скрембл
- Когда лучше всего добавлять соль во время приготовления яиц
Из яиц можно приготовить немало блюд, особенно на завтрак. Кажется, что пожарить или сварить яйца - дело из легких, однако не всегда удается порадовать родных идеальным завтраком. Иногда яйца слишком жидкие, иногда же - пережаренные и "резиновые". Чтобы достичь идеального результата, важно знать несколько простых правил. Главред выяснил, как приготовить вкусный скрембл.
Оказывается, часто люди совершают ошибки в приготовлении скрембла, пишет Express.
Почему не получается скрембл
Генри О'Коннор, специалист по кулинарии, поделился секретами, как сделать скрембл нежным, ароматным и максимально вкусным.
Наиболее распространенная ошибка, которая по-настоящему портит вкус - оставлять яйца на огне готовиться слишком долго.
Оказывается, что яйца продолжают готовиться в собственном тепле.
Эксперт объясняет, если яйца выглядят идеально на сковороде, то к тому времени, как попадут в тарелку, они будут пережарены.
Таким образом, лучше снимать свой завтрак с огня, пока они "еще блестящие и немного свободные".
Когда лучше всего солить скэмбл
Существует еще одна ошибка, которую некоторые делают, готовя скрембл дома.
Кулинарный блогер в TikTok @karinaishere советует никогда не приправлять яичницу слишком рано.
Известно, что соль разрушает белки и может сделать яйца водянистыми, поэтому лучше всего солить яйца в самом конце.
Как приготовить идеальный скрембл - смотрите видео:
@karinaishere
Скрэмбл. Смешанные яйца. Мешанные яйца? Кстати мне кажется историю про мешанные яйца я здесь уже когда-то рассказывала ?♬ original sound - Карина Костенко
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
