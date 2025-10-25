Укр
Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

Анна Косик
25 октября 2025, 05:02
16
Легкий трюк сэкономит немало времени на кухне.
пельмени
Секрет красивых и быстрых в приготовлении вареников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как скреплять вареники с помощью стакана
  • Как делать вареники без вырезания теста

Часто хозяйки тратят чуть ли не целый день для того, чтобы налепить вареников. Но это можно сделать значительно быстрее, если знать одну хитрость.

Главред узнал, как можно без вырезания теста налепить гору вареников. Об этом на своей странице в TikTok azarchiknata1020 рассказала украинский блогер Наталья Азарчик.

видео дня

Как с помощью стакана "лепить" вареники

Чтобы не тратить лишние усилия на слепливание каждого вареника, блогерша советует использовать обычный стакан.

Для этого надо предварительно раскатать тесто и выложить на один из его краев начинку. Обязательно учитываем то, что между начинкой должно быть достаточное расстояние для формирования вареников. Далее заворачиваем тесто на начинку и выдавливаем стаканом вареники, как это показано на видео.

"Начинки получается много, варенички хорошенькие, если чувствуете, что подлипает немножко (тесто к стакану - Главред), в муку мокнули и погнали дальше", - добавила блогерша.

Смотрите видео о том, как сделать гору вареников без лепки:

Читайте также:

О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

