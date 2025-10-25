Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

Легкий трюк сэкономит немало времени на кухне.

Секрет красивых и быстрых в приготовлении вареников

Часто хозяйки тратят чуть ли не целый день для того, чтобы налепить вареников. Но это можно сделать значительно быстрее, если знать одну хитрость.

Главред узнал, как можно без вырезания теста налепить гору вареников. Об этом на своей странице в TikTok azarchiknata1020 рассказала украинский блогер Наталья Азарчик.

Как с помощью стакана "лепить" вареники

Чтобы не тратить лишние усилия на слепливание каждого вареника, блогерша советует использовать обычный стакан.

Для этого надо предварительно раскатать тесто и выложить на один из его краев начинку. Обязательно учитываем то, что между начинкой должно быть достаточное расстояние для формирования вареников. Далее заворачиваем тесто на начинку и выдавливаем стаканом вареники, как это показано на видео.

"Начинки получается много, варенички хорошенькие, если чувствуете, что подлипает немножко (тесто к стакану - Главред), в муку мокнули и погнали дальше", - добавила блогерша.

О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

