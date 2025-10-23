Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

О чем пойдет речь:
- Украинцы ищут простые способы согреться
- Фольга, картон и скотч помогут повысить теплоотдачу батарей
- Благодаря самодельному экрану температура в комнате может вырасти на 1-2 градуса
Пока отопительный сезон в Украине не стартовал, а температура в домах стремительно падает, украинцы ищут простые способы сделать жилье теплее. Один из таких - популярный TikTok-лайфхак, который позволяет повысить теплоотдачу батарей за считанные минуты.
Тепло из фольги и картона: как это работает
Одна из пользовательниц TikTok показала, как собственноручно сделать теплоотражающий экран для батареи. Для этого понадобится всего три вещи:
- плотная фольга
- картон
- скотч
Картон вырезают по размеру батареи, обертывают фольгой и закрепляют скотчем. Готовую конструкцию размещают за радиатором фольгой наружу - она отражает тепло обратно в комнату, не давая ему теряться через стену.
Результат - плюс 1-2 градуса
По словам автора видео, уже через несколько часов после установки такого экрана температура в комнате повышается на 1-2 градуса. Это особенно актуально в межсезонье, когда централизованное отопление еще не включено, а холод - уже в доме.
Такой метод не требует специальных навыков или затрат - все можно сделать из подручных материалов. А главное - он действительно работает, что подтверждают тысячи просмотров и комментариев под видео.
Смотрите видео, как сделать теплее в квартире за считанные минуты
