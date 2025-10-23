Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Нужно всего три простых средства.

Украинцы ищут простые способы согреться

Фольга, картон и скотч помогут повысить теплоотдачу батарей

Благодаря самодельному экрану температура в комнате может вырасти на 1-2 градуса

Пока отопительный сезон в Украине не стартовал, а температура в домах стремительно падает, украинцы ищут простые способы сделать жилье теплее. Один из таких - популярный TikTok-лайфхак, который позволяет повысить теплоотдачу батарей за считанные минуты.

Тепло из фольги и картона: как это работает

Одна из пользовательниц TikTok показала, как собственноручно сделать теплоотражающий экран для батареи. Для этого понадобится всего три вещи:

плотная фольга

картон

скотч

Картон вырезают по размеру батареи, обертывают фольгой и закрепляют скотчем. Готовую конструкцию размещают за радиатором фольгой наружу - она отражает тепло обратно в комнату, не давая ему теряться через стену.

Результат - плюс 1-2 градуса

По словам автора видео, уже через несколько часов после установки такого экрана температура в комнате повышается на 1-2 градуса. Это особенно актуально в межсезонье, когда централизованное отопление еще не включено, а холод - уже в доме.

Такой метод не требует специальных навыков или затрат - все можно сделать из подручных материалов. А главное - он действительно работает, что подтверждают тысячи просмотров и комментариев под видео.

