Старая газета против холода, грязи и запахов: 13 лайфхаков, которые реально работают

Старые газеты хранятся у многих дома или на даче. Выбрасывать их не стоит, поскольку они принесут немалую пользу в хозяйстве. Главное - знать, как их использовать.
Что можно сделать из старых газет
1. Наполнители для клеток и лотков для домашних животных.
Старые газеты отлично подходят для наполнителей для клеток домашних животных, например, для птиц и хомяков, кошачьих туалетов и щенков, пишет пишет Martha Stewart.
Во-первых, газеты отлично впитывают влагу. Во-вторых, помогают избавиться от запахов. Кроме того, их очень легко поменять.
2. Мытьё окон.
Газеты отлично подходят для мытья окон, зеркал и стеклянных столов. Если смять их и смочить раствором уксуса и воды, то на окнах и зеркальных поверхностях не будут оставаться разводы. Кроме того, текстура бумаги предотвратит появление блеска и ворса на стеклянных поверхностях.
3. Упаковочный материал.
Использование старых газет для защиты упаковки — невероятно надежный способ сохранить хрупкие предметы. Просто плотно оберните предметы газетами. Сложив их слоями, вы создадите небольшие воздушные карманы, которые смягчат удары и поглотят вибрацию.
4. Компост.
Старые газеты можно добавлять в компостный ящик. Для компоста нужна смесь зелёных и коричневых отходов. Зелёные — это кожура фруктов или овощные отходы. Коричневые — это сухие материалы, такие как бумага и листья. Перед тем как добавить газеты в компостную кучу, их нужно измельчать, чтобы они быстрее разложились.
Никогда не добавляйте глянцевые страницы в компост, так как они не биоразлагаемы.
5. Поделки из папье-маше.
Папье-маше — древнее ремесло, которое по-прежнему популярно, а старая газета — недорогое творческое дополнение к любому проекту. При работе с папье-маше полоски газет обмакивают в клей или мучной клейстер, чтобы сделать формы, скульптуры или украшения.
6. Защита поверхности для домашних малярных работ.
Если вы красите стены и хотите защитить полы во время домашних работ, расстелите несколько листов газеты.
Другой вариант — использовать газеты в качестве покрытия для стола вместо одноразовых пластиковых салфеток.
7. Упаковка подарков.
Вместо обычной упаковочной бумаги, которая может быть дорогой и часто не подлежит переработке, старые газеты можно использовать для создания оригинального внешнего вида подарка. Украсьте подарок бечёвкой или лентами, добавьте самодельную бирку - это придаст упаковке изюминку и сделает ваш подарок уникальным.
8. Протирание инструментов.
Со временем бытовые инструменты становятся жирными и маслянистыми, что может вызвать коррозию, которая повредит инструменты при хранении. Однако старые газеты — идеальный материал, который впитывает жир.
Используйте газеты как тряпку, чтобы протереть лезвия, отвёртки или велосипедные цепи перед тем, как убрать их на хранение. Если вы делаете полную уборку в гараже, застелите полки или ящики газетами, чтобы не было случайных капель.
9. Дозревание фруктов.
Иногда нужно, чтобы авокадо или банан дозрели до готовности. Старая газета может в этом помочь. Упаковка фруктов и овощей, выделяющих этилен, в старые газеты будет удерживать этот газ и ускорять процесс созревания.
10. Сушка влажных вещей.
Если вам нужно высушить обувь или зонт, разложите несколько слоев газет на ровной поверхности и положите сверху влажные вещи. Только убедитесь, что поверхность не пористая, чтобы газета не промокла.
11. Хранение садовых горшков зимой.
Старые газеты — это также секретное оружие садовода. При хранении вазонов слои газет могут впитать влагу и предотвратить растрескивание на морозе. Просто оберните керамические горшки газетами перед тем, как сложить их в саду.
12. Формирование сапог.
Попробуйте набить сапоги газетами, чтобы они дольше оставались как новые. Сверните или скомкайте бумагу и заправьте её внутрь, чтобы она подпирала сапог. Это позволит сохранить первоначальную форму и состояние ваших любимых ботинок, предотвращая появление складок и заломов.
13. Поглотитель запахов.
Старые газеты действуют как поглотитель резких запахов. Если набить ими обувь на ночь, это поможет высушить влагу и уменьшить запахи. Другой вариант — смешать старые газеты с любимыми травами для придания свежести и положить их в те места, где вам нужно усилить аромат.
