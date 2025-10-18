Укр
  3. Дом и уют

Старая газета против холода, грязи и запахов: 13 лайфхаков, которые реально работают

Анна Ярославская
18 октября 2025, 13:46
21
Обычная бумага заменяет десятки полезных вещей в доме.
Газета
Что можно сделать из старых газет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Куда девать старые газеты
  • Как сделать компост из старых газет
  • Как использовать газеты для ароматизации помещения

Старые газеты хранятся у многих дома или на даче. Выбрасывать их не стоит, поскольку они принесут немалую пользу в хозяйстве. Главное - знать, как их использовать.

Если вам интересно, как применить газеты на кухне, читайте материал: Для чего хозяйки кладут мокрые газеты в холодильник: секрет из СССР.

Что можно сделать из старых газет

1. Наполнители для клеток и лотков для домашних животных.

Старые газеты отлично подходят для наполнителей для клеток домашних животных, например, для птиц и хомяков, кошачьих туалетов и щенков, пишет пишет Martha Stewart.

Во-первых, газеты отлично впитывают влагу. Во-вторых, помогают избавиться от запахов. Кроме того, их очень легко поменять.

2. Мытьё окон.

Газеты отлично подходят для мытья окон, зеркал и стеклянных столов. Если смять их и смочить раствором уксуса и воды, то на окнах и зеркальных поверхностях не будут оставаться разводы. Кроме того, текстура бумаги предотвратит появление блеска и ворса на стеклянных поверхностях.

3. Упаковочный материал.

Использование старых газет для защиты упаковки — невероятно надежный способ сохранить хрупкие предметы. Просто плотно оберните предметы газетами. Сложив их слоями, вы создадите небольшие воздушные карманы, которые смягчат удары и поглотят вибрацию.

4. Компост.

Старые газеты можно добавлять в компостный ящик. Для компоста нужна смесь зелёных и коричневых отходов. Зелёные — это кожура фруктов или овощные отходы. Коричневые — это сухие материалы, такие как бумага и листья. Перед тем как добавить газеты в компостную кучу, их нужно измельчать, чтобы они быстрее разложились.

Никогда не добавляйте глянцевые страницы в компост, так как они не биоразлагаемы.

5. Поделки из папье-маше.

Папье-маше — древнее ремесло, которое по-прежнему популярно, а старая газета — недорогое творческое дополнение к любому проекту. При работе с папье-маше полоски газет обмакивают в клей или мучной клейстер, чтобы сделать формы, скульптуры или украшения.

6. Защита поверхности для домашних малярных работ.

Если вы красите стены и хотите защитить полы во время домашних работ, расстелите несколько листов газеты.

Другой вариант — использовать газеты в качестве покрытия для стола вместо одноразовых пластиковых салфеток.

7. Упаковка подарков.

Вместо обычной упаковочной бумаги, которая может быть дорогой и часто не подлежит переработке, старые газеты можно использовать для создания оригинального внешнего вида подарка. Украсьте подарок бечёвкой или лентами, добавьте самодельную бирку - это придаст упаковке изюминку и сделает ваш подарок уникальным.

8. Протирание инструментов.

Со временем бытовые инструменты становятся жирными и маслянистыми, что может вызвать коррозию, которая повредит инструменты при хранении. Однако старые газеты — идеальный материал, который впитывает жир.

Используйте газеты как тряпку, чтобы протереть лезвия, отвёртки или велосипедные цепи перед тем, как убрать их на хранение. Если вы делаете полную уборку в гараже, застелите полки или ящики газетами, чтобы не было случайных капель.

9. Дозревание фруктов.

Иногда нужно, чтобы авокадо или банан дозрели до готовности. Старая газета может в этом помочь. Упаковка фруктов и овощей, выделяющих этилен, в старые газеты будет удерживать этот газ и ускорять процесс созревания.

10. Сушка влажных вещей.

Если вам нужно высушить обувь или зонт, разложите несколько слоев газет на ровной поверхности и положите сверху влажные вещи. Только убедитесь, что поверхность не пористая, чтобы газета не промокла.

11. Хранение садовых горшков зимой.

Старые газеты — это также секретное оружие садовода. При хранении вазонов слои газет могут впитать влагу и предотвратить растрескивание на морозе. Просто оберните керамические горшки газетами перед тем, как сложить их в саду.

12. Формирование сапог.

Попробуйте набить сапоги газетами, чтобы они дольше оставались как новые. Сверните или скомкайте бумагу и заправьте её внутрь, чтобы она подпирала сапог. Это позволит сохранить первоначальную форму и состояние ваших любимых ботинок, предотвращая появление складок и заломов.

13. Поглотитель запахов.

Старые газеты действуют как поглотитель резких запахов. Если набить ими обувь на ночь, это поможет высушить влагу и уменьшить запахи. Другой вариант — смешать старые газеты с любимыми травами для придания свежести и положить их в те места, где вам нужно усилить аромат.

Ранее Главред писал, что паркет нужно правильно чистить. Но что делать, если закончилось специальное средство? Хорошие новости для любителей чая - с помощью любимого напитка можно преобразить покрытие. Детальнее читайте в материале: Паркет без разводов, царапин и грязи: один ингредиент сделает полы блестящими.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

