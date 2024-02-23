Что можно сделать со старых газет: 5 суперских советов

Ваши старые газеты могут стать универсальным помощником в домашнем хозяйстве. Мы нашли 5 удивительных способов использования старых газет, освежая забытые, но проверенные бабушкины советы.
Безразводная чистка окон
Хотите идеально чистые окна без вредных химикатов? Просто вымойте стекла водой и затем протрите их смятыми в руках листьями газеты. Этот бабушкин метод поможет избежать разводов и создаст чистоту без вредных веществ.
Помощь при чистке ковров
Старые газеты могут быть отличным вариантом для подложки при чистке ковров. Положите несколько слоев газет под ковер перед чисткой, и они впитают грязь, сделав процесс более эффективным.
Идеальный розжиг
Смятые газетные шарики прекрасно подходят для растопки камина или мангала. Это экологичный и эффективный способ использовать старые газеты в холодные дни.
Упаковка и защита хрупких вещей
При переезде или хранении, газеты могут служить отличным материалом для упаковки хрупких вещей, предоставляя им дополнительную защиту.
Подстилка при работе с красками или клеем
Не хотите, чтобы краска или клей попали на пол? Разложите газеты вокруг рабочего места - они станут отличной подстилкой и поглотят излишки веществ.
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