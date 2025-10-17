Как готовить с фольгой в аэрогриле: лайфхаки и ошибки, которых стоит избегать

Вы узнаете:
- Как правильно использовать фольгу в аэрогриле
- Что лучше для аэрогриля - фольга или пергаментная бумага
Аэрогриль — невероятно удобный прибор, при помощи которого можно приготовить множество блюд с аппетитной хрустящей корочкой всего за несколько минут и без большого количества масла или вовсе без него.
Недостаток аэрогриля в том, что его может быть не очень удобно чистить. На помощь придет алюминиевая фольга.
Вам также может быть интересно: Духовка будет сиять: лайфхак с водой, который поможет отмыть всю грязь.
Можно ли использовать фольгу в аэрогриле
Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, алюминиевую фольгу не только можно, но и нужно использовать в аэрогориле, ведь это поможет сделать уборку быстрой и лёгкой. Например, если положить на решетку фольгу, то можно избежать попадания капель и крошек в чашу.
Однако, стоит учитывать несколько нюансов, чтобы не повредить бытовую технику.
Во-первых, фольга ни в коем случае не должна касаться нагревательного элемента, так как это может привести к возгоранию или повреждению аэрогриля.
Стоит учитывать, что фольга может блокировать циркуляцию воздуха, поэтому важно размещать ее так, чтобы не препятствовать этой циркуляции.
Также всегда стоит свериться с инструкцией и узнать подробности о приготовлении блюд с использованием алюминиевой фольги.
Как безопасно использовать алюминиевую фольгу
Фольгу стоит использовать при приготовлении продуктов, которые могут вытекать или пригорать. Например, курицы, замаринованной в соусе, или лосося в глазури.
Блюда, которые нуждаются в медленном приготовлении, например, фаршированные перцы, также лучше завернуть в алюминиевую фольгу.
Лучше всего размещать фольгу непосредственно под продуктами в корзине аэрогриля, так как это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха во время приготовления.
Убедитесь, что еда прижимает фольгу, чтобы она не разлеталась по всему объему внутри аэрогриля.
Фольгой можно застелить и дно чаши, чтобы ее легче было мыть.
Важно не закрывать фольгой всю корзину. Желательно оставить место по краям, чтобы горячий воздух мог циркулировать.
Сделайте отверстия в фольге, чтобы не ограничивать циркуляцию воздуха. Не используйте фольгу при приготовлении лёгких блюд, таких как чипсы из тортильи. Они могут смещаться во время приготовления, что может привести к смещению фольги и блокировке нагревательного элемента.
Не закрывайте вентиляционные отверстия, так как это приведет к неравномерному приготовлению пищи и потенциальному повреждению аэрогриля.
Использовать алюминиевую фольгу для жарки в кляре или соусе небезопасно. Такие блюда лучше готовить в обычной духовке на противне.
Если у вас нет алюминиевой фольги или вы предпочитаете её не использовать, то слегка сбрызните корзину кулинарным спреем. Это предотвратит пригорание и ускорит уборку.
Еще один способ, который поможет предотвратить пригорание, состоит в том чтобы смазать сами продукты маслом с высокой температурой дымления (например, маслом виноградных косточек или авокадо).
Можно ли использовать пергамент в аэрогриле
Перфорированные пергаментные листы, специально предназначенные для аэрогрилей, — один из лучших вариантов.
Они предварительно вырезаны под размеры корзин и имеют небольшие отверстия для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
Важный совет: после каждого использования сразу мойте корзину и принадлежности, чтобы предотвратить появление налета и сохранить внешний вид аэрогриля.
Смотрите видео - Шесть ошибок в использовании аэрогриля:
Как писал Главред, тостер-печь или электрическая мини-печь — один из тех кухонных приборов, которым мы часто пользуемся. Он удобный и удивительно многофункциональный. Как и любая другая бытовая техника, тостер-печь нуждается в небольшом уходе, чтобы оставаться в идеальном состоянии. Как часто следует чистить тостер-печь, читайте в материале: Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше.
Вам также может быть интересно:
- Как не сделать кухню устаревшей: пять главных ошибок
- Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться
- Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню
Об источнике: Youtube-канал Diana Kis
Youtube-канал ведет девушка по имени Диана. Она родилась и живет в Латвии, в городе Рига.
"На своём канале я делюсь эстетикой готовить просто, вкусно и быстро! Тут вы найдёте простые, полезные (но не всегда), а главное вкусные рецепты на каждый день в аэрогриле и не только! А также буду показывать организацию в своей небольшой квартире", - говорится в описании к каналу.
На Youtube-канал подписана 121 тысяча человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред