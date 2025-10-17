Как готовить с фольгой в аэрогриле: лайфхаки и ошибки, которых стоит избегать

Использование фольги и пергамента в аэрогриле сэкономит вам время и нервы. Но есть нюансы.

Можно ли запекать в электрогриле в фольге: ответ экспертов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно использовать фольгу в аэрогриле

Что лучше для аэрогриля - фольга или пергаментная бумага

Аэрогриль — невероятно удобный прибор, при помощи которого можно приготовить множество блюд с аппетитной хрустящей корочкой всего за несколько минут и без большого количества масла или вовсе без него.

Недостаток аэрогриля в том, что его может быть не очень удобно чистить. На помощь придет алюминиевая фольга.

Можно ли использовать фольгу в аэрогриле

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, алюминиевую фольгу не только можно, но и нужно использовать в аэрогориле, ведь это поможет сделать уборку быстрой и лёгкой. Например, если положить на решетку фольгу, то можно избежать попадания капель и крошек в чашу.

Однако, стоит учитывать несколько нюансов, чтобы не повредить бытовую технику.

Во-первых, фольга ни в коем случае не должна касаться нагревательного элемента, так как это может привести к возгоранию или повреждению аэрогриля.

Стоит учитывать, что фольга может блокировать циркуляцию воздуха, поэтому важно размещать ее так, чтобы не препятствовать этой циркуляции.

Также всегда стоит свериться с инструкцией и узнать подробности о приготовлении блюд с использованием алюминиевой фольги.

Как безопасно использовать алюминиевую фольгу

Фольгу стоит использовать при приготовлении продуктов, которые могут вытекать или пригорать. Например, курицы, замаринованной в соусе, или лосося в глазури.

Блюда, которые нуждаются в медленном приготовлении, например, фаршированные перцы, также лучше завернуть в алюминиевую фольгу.

Лучше всего размещать фольгу непосредственно под продуктами в корзине аэрогриля, так как это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха во время приготовления.

Убедитесь, что еда прижимает фольгу, чтобы она не разлеталась по всему объему внутри аэрогриля.

Фольгой можно застелить и дно чаши, чтобы ее легче было мыть.

Важно не закрывать фольгой всю корзину. Желательно оставить место по краям, чтобы горячий воздух мог циркулировать.

Сделайте отверстия в фольге, чтобы не ограничивать циркуляцию воздуха. Не используйте фольгу при приготовлении лёгких блюд, таких как чипсы из тортильи. Они могут смещаться во время приготовления, что может привести к смещению фольги и блокировке нагревательного элемента.

Не закрывайте вентиляционные отверстия, так как это приведет к неравномерному приготовлению пищи и потенциальному повреждению аэрогриля.

Использовать алюминиевую фольгу для жарки в кляре или соусе небезопасно. Такие блюда лучше готовить в обычной духовке на противне.

Если у вас нет алюминиевой фольги или вы предпочитаете её не использовать, то слегка сбрызните корзину кулинарным спреем. Это предотвратит пригорание и ускорит уборку.

Еще один способ, который поможет предотвратить пригорание, состоит в том чтобы смазать сами продукты маслом с высокой температурой дымления (например, маслом виноградных косточек или авокадо).

Можно ли использовать пергамент в аэрогриле

Перфорированные пергаментные листы, специально предназначенные для аэрогрилей, — один из лучших вариантов.

Они предварительно вырезаны под размеры корзин и имеют небольшие отверстия для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.

Важный совет: после каждого использования сразу мойте корзину и принадлежности, чтобы предотвратить появление налета и сохранить внешний вид аэрогриля.

Смотрите видео - Шесть ошибок в использовании аэрогриля:

