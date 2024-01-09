Как запечь яблоки в микроволновой печи: 8 главных правил для идеального десерта

Печеные яблоки – это очень простое, и при этом чрезвычайно вкусное блюдо. На его приготовление не нужно будет тратить много времени, а при этом результаты точно порадуют.
Еще больше упрощает приготовление этого десерта наличие дома микроволновки. Если у вас есть такая техника, то даже не придется включать духовку, чтобы запечь яблоки. Но стоит знать несколько простых правил, как запечь яблоки в микроволновой печи.
1. Для запекания подойдут только те сорта яблок, у которых плотная сочная мякоть и толстая кожица – например, сорта Симиренка, Голден и т.п.
2. Перед запеканием яблоки нужно тщательно вымыть и вытереть насухо.
3. Нужно очень осторожно вырезать сердцевину, чтобы не проколоть дно и бока яблока. Для этого удобно использовать нож с коротким лезвием. Нужно резать конусообразно с той стороны, где хвостик фрукта. Сперва стоит вырезать углубление формой конуса. После этого будет удобнее вырезать остальную часть сердцевины яблока. Также будет удобно использовать чайную ложку, чтобы достать вырезанную сердцевину с семенами.
4. Чтобы кожура яблока не потрескалась и не порвалась при приготовлении в микроволновой печи, ее можно проткнуть зубочисткой в нескольких местах.
5. После выполнения четырех первых шагов яблоко уже можно отправлять в микроволновку готовиться. Но для большего вкуса можно предпринять еще несколько шагов. Так, можно добавить в углубление яблока чайную ложку сахара и половину чайной ложки или чуточку больше сливочного масла.
6. Посуду можно брать только такую, которая подходит для микроволновых печей. При этом посуду для запекания не нужно смазывать.
7. Посуду с яблоком нужно накрыть сверху. При этом можно использовать как специальный купол для использования микроволновке, так и крышку, которая подпадает под требования посуды, которую можно отправлять в микроволновую печь. Почему нужно накрывать яблоко? Это делается для того, чтобы не загорелся сахар. Если же вы не клали сахар в яблоко, то и накрывать фрукт не обязательно.
8. Время запекания будет зависеть от нескольких факторов – мощности микроволновки, сорта яблока, его веса и температуры (т. е. если яблоко лежало в тепле, оно запечется быстрее чем то, которое вы только что достали из холодильника). Также стоит учитывать ваши личные предпочтения: если вы любите сильно запекать яблоки до состояния пюре, тогда и времени понадобится больше. Если вы хотите, чтобы яблоко оставалось немного твердым, держите его в микроволновой печи 6-7 минут, если хотите сделать его мягче – держите дольше.
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