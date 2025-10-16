Укр
Как погладить вещи без утюга: рабочие лайфхаки

Алена Кюпели
16 октября 2025, 22:32
Вот как вернуть одежде безупречный вид, не подключая утюг к сети.
Что делать, если нет утюга
Что делать, если нет утюга / Коллаж Главред, фото Pixabay

Даже самый безупречный наряд может выглядеть неопрятно, если он слишком помят. Но что делать, если у вас нет времени (или инструментов) достать быстро погладить вещи?

Есть несколько умных способов избавиться от заломов ткани без утюга.

Как погладить вещи без утюга

Вот как вернуть одежде безупречный вид, не подключая утюг к сети.

Бросьте в сушилку

Чтобы одежда практически не мялась, положите её в сушилку на несколько минут, обернув чистым влажным полотенцем. Этот метод особенно эффективен для хлопка, полиэстеровых смесей и других повседневных тканей. Для дополнительной свежести можно бросить в сушилку салфетку или шерстяной шарик для сушки с ароматом эфирного масла.

Используйте душ

Нет под рукой отпаривателя? Пар от горячего душа творит чудеса со слегка помятой одеждой. Принимая душ, повесьте одежду на вешалку в ванной — достаточно близко, но не слишком, чтобы она не промокла.

К тому времени, как вы приведёте себя в порядок, ваша одежда должна выглядеть заметно более гладкой. Этот метод особенно полезен в отелях, где утюг и гладильная доска могут быть недоступны.

Используйте спрей для разглаживания складок

Спреи для разглаживания складок — ещё одно лёгкое решение, идеально подходящее для путешествий (или если вы просто не хотите доставать гладильную доску). Эти спреи часто разглаживают волокна ткани и обладают лёгким ароматом. Просто распылите равномерно, аккуратно разглаживая ткань рукой, и складки должны разгладиться по мере высыхания.

Вы можете сделать свой собственный спрей для разглаживания складок, смешав в пульверизаторе равные части кондиционера для белья и воды.

Как погладить вещи без утюга
Как погладить вещи без утюга / Фото Pixabay

Запаситесь белым уксусом

От натирания стекла до прочистки канализации — белый уксус применяется во многих сферах, включая уменьшение видимости складок. Добавьте белый уксус и воду в пульверизатор в равных количествах. Хорошо встряхните, чтобы смешать, затем распылите на складки и разгладьте.

Профилактика — ключ к успеху

Иногда профилактика так же эффективна, как и лечение. Меньшая загрузка белья может означать меньше складок, как и доставание вещей сразу после стирки и сушки.

Перегруженность приводит к появлению складок.

Эти простые привычки могут минимизировать появление складок, делая другие способы разглаживания складок менее необходимыми.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

