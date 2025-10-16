Как погладить вещи без утюга: рабочие лайфхаки

Вот как вернуть одежде безупречный вид, не подключая утюг к сети.

Что делать, если нет утюга / Коллаж Главред, фото Pixabay

Даже самый безупречный наряд может выглядеть неопрятно, если он слишком помят. Но что делать, если у вас нет времени (или инструментов) достать быстро погладить вещи?

Есть несколько умных способов избавиться от заломов ткани без утюга.

Как погладить вещи без утюга

Бросьте в сушилку

Чтобы одежда практически не мялась, положите её в сушилку на несколько минут, обернув чистым влажным полотенцем. Этот метод особенно эффективен для хлопка, полиэстеровых смесей и других повседневных тканей. Для дополнительной свежести можно бросить в сушилку салфетку или шерстяной шарик для сушки с ароматом эфирного масла.

Используйте душ

Нет под рукой отпаривателя? Пар от горячего душа творит чудеса со слегка помятой одеждой. Принимая душ, повесьте одежду на вешалку в ванной — достаточно близко, но не слишком, чтобы она не промокла.

К тому времени, как вы приведёте себя в порядок, ваша одежда должна выглядеть заметно более гладкой. Этот метод особенно полезен в отелях, где утюг и гладильная доска могут быть недоступны.

Используйте спрей для разглаживания складок

Спреи для разглаживания складок — ещё одно лёгкое решение, идеально подходящее для путешествий (или если вы просто не хотите доставать гладильную доску). Эти спреи часто разглаживают волокна ткани и обладают лёгким ароматом. Просто распылите равномерно, аккуратно разглаживая ткань рукой, и складки должны разгладиться по мере высыхания.

Вы можете сделать свой собственный спрей для разглаживания складок, смешав в пульверизаторе равные части кондиционера для белья и воды.

Как погладить вещи без утюга / Фото Pixabay

Запаситесь белым уксусом

От натирания стекла до прочистки канализации — белый уксус применяется во многих сферах, включая уменьшение видимости складок. Добавьте белый уксус и воду в пульверизатор в равных количествах. Хорошо встряхните, чтобы смешать, затем распылите на складки и разгладьте.

Профилактика — ключ к успеху

Иногда профилактика так же эффективна, как и лечение. Меньшая загрузка белья может означать меньше складок, как и доставание вещей сразу после стирки и сушки.

Перегруженность приводит к появлению складок.

Эти простые привычки могут минимизировать появление складок, делая другие способы разглаживания складок менее необходимыми.

