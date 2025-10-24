Скорлупа будет "слетать" сама: что надо добавить в воду при варке яиц

Вы узнаете:
Вареные яйца - классический завтрак, который можно добавлять в салаты и другие блюда. Наверное, наименее любимая часть приготовления яиц - их очистка. Главред решил выяснить, как правильно варить яйца, чтобы скорлупа легко чистилась.
Блогер Керри Велпдейл, рецепты которой публиковались в программе BBC Good Food рассказала, что для легкой чистки яиц надо всыпать в воду разрыхлителя или соды. Понадобится всего лишь одна чайная ложка.
Автор контента говорит, что когда вода закипит, прежде чем класть в нее яйца, надо всыпать в кастрюлю одну чайную ложку разрыхлителя, затем осторожно положить туда яйца и накрыть крышкой.
После того, как яйца сварились, она достает их по одному, разбивает о край кастрюли и легко снимает скорлупу пальцами.
Видео с ее советом набрало тысячи просмотров, лайков и комментариев. Один пользователь написал: "Это меняет правила игры".
Существует еще один метод, благодаря которому можно легко очистить яйца от скорлупы. Нужно готовые яйца поместить в ледяную воду на 3 минуты.
Шеф-повар Кристофер Кимбол, которого цитирует Express.co, считает, что благодаря "ледяной ванне" внутри яйца уменьшится объем, оно отстанет от скорлупы и его будет легко очистить.
Кстати, яйца, которым несколько дней, легче чистить, чем свежие, поскольку они имеют менее кислый уровень pH, поэтому белок яйца меньше прилипает к внутренней мембране скорлупы.
