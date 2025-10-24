Скорлупа будет "слетать" сама: что надо добавить в воду при варке яиц

Оказывается, что в воду к яйцам нужно добавлять не только соль.

Что добавить в воду, чтобы скорлупа яйца легко отходила / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно варить яйца, чтобы скорлупа легко чистилась

Что нужно добавить в воду

Вареные яйца - классический завтрак, который можно добавлять в салаты и другие блюда. Наверное, наименее любимая часть приготовления яиц - их очистка. Главред решил выяснить, как правильно варить яйца, чтобы скорлупа легко чистилась.

Блогер Керри Велпдейл, рецепты которой публиковались в программе BBC Good Food рассказала, что для легкой чистки яиц надо всыпать в воду разрыхлителя или соды. Понадобится всего лишь одна чайная ложка.

Автор контента говорит, что когда вода закипит, прежде чем класть в нее яйца, надо всыпать в кастрюлю одну чайную ложку разрыхлителя, затем осторожно положить туда яйца и накрыть крышкой.

После того, как яйца сварились, она достает их по одному, разбивает о край кастрюли и легко снимает скорлупу пальцами.

Видео с ее советом набрало тысячи просмотров, лайков и комментариев. Один пользователь написал: "Это меняет правила игры".

Существует еще один метод, благодаря которому можно легко очистить яйца от скорлупы. Нужно готовые яйца поместить в ледяную воду на 3 минуты.

Шеф-повар Кристофер Кимбол, которого цитирует Express.co, считает, что благодаря "ледяной ванне" внутри яйца уменьшится объем, оно отстанет от скорлупы и его будет легко очистить.

Кстати, яйца, которым несколько дней, легче чистить, чем свежие, поскольку они имеют менее кислый уровень pH, поэтому белок яйца меньше прилипает к внутренней мембране скорлупы.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

