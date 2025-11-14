Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

Нижнее белье и постельные принадлежности нужно стирать в горячей воде.

Почему некоторые вещи нужно стирать в горячей воде

Что нуждается в высоких температурах

Знатоки скажут вам: если вы хотите избежать усадки белья или появления пятен, стирка в холодной воде зачастую является самым безопасным вариантом.

Тем не менее, горячая вода имеет своё место в стирке. "Горячая вода идеально подходит для тканей, которые нуждаются в глубокой очистке и дезинфекции", — говорит Конуль Ширмаммадова, соучредитель прачечной Castle Hill.

Главное — знать, какие вещи действительно нуждаются в дополнительной очистке, а какие лучше стирать при более низкой температуре, чтобы сохранить их качество.

Какие вещи нужно стирать в горячей воде

Некоторые вещи действительно необходимо стирать в горячей воде.

Полотенца

Полотенца выполняют большую работу, впитывая воду, пот, лосьон и всё, что соприкасается с вашей кожей. Со временем эти волокна задерживают остатки пищи, которые могут вызывать неприятные запахи или ощущение жёсткости.

"Полотенца удерживают влагу, пот и естественные телесные масла — сочетание, которое может быстро привести к появлению запаха или накоплению бактерий, если стирать неправильно", — говорит Ширмаммадова.

"Горячая вода помогает растворить эти остатки, продезинфицировать волокна и восстановить истинную свежесть, которую не могут дать более холодные циклы стирки".

Полотенце нужно стирать в горячей воде / Фото pixabay.com

Постельное бельё и простыни

Ваше постельное бельё собирает больше, чем вы можете себе представить: телесные масла, клетки кожи, пот — вы поняли.

"Горячая вода критически важна для постельного белья и полотенец, поскольку она эффективно убивает бактерии, пылевых клещей и аллергены, которые могут накапливаться в этих предметах", — говорит Пранай Рай, соучредитель прачечной. "Она также помогает удалить телесные масла и остатки пищи, обеспечивая более гигиеничную чистоту", - добавляет эксперт.

Если вы склонны спать в жару, делите постель с домашними животными или страдаете аллергией, периодическая стирка наволочек и простыней в горячей воде может иметь значение.

Постельное белье / Фото pixabay.com

Полотенца для посуды и салфетки для уборки

Кухонные полотенца — один из самых часто загрязняемых и потенциально рассадников микробов текстильных изделий в доме. Они используются для вытирания пролитой жидкости, рук, столешниц и даже для быстрого протирания продуктов или посуды.

Коммерческие клиенты, такие как рестораны, велнес-студии и кафе, всегда используют для этих изделий режимы стирки при высокой температуре. Дома такая практика также способствует поддержанию гигиены и долговечности.

Нижнее белье

Нижнее белье ежедневно тесно контактирует с кожей, поэтому соблюдение гигиены крайне важно. Деликатные ткани — кружево, шелк, сетка — не следует стирать при высокой температуре, а вот повседневное хлопковое нижнее белье, майки и термобелье могут быть полезны при более высоких температурах.

Обязательно проверяйте этикетки, и если резинки слишком заметны, тёплая вода может оказаться более безопасным вариантом.

