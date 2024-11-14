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"Кольцо" сужается: РФ захватила еще один населенный пункт возле Курахово - DeepState

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2024, 02:05
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Враг продвигается на севере и юге от Курахово, пытаясь взять его в "кольцо".
'Кольцо' сужается: РФ захватила еще один населенный пункт возле Курахово - DeepState
РФ пытается взять Курахово в кольцо / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

Главное:

  • РФ пытается взять Курахово в "кольцо"
  • Оккупанты продвинулись на Купянском направлении

Российские оккупанты пытаются захватить город Курахово в Донецкой области. Ситуация на этом направлении ухудшается. Враг смог захватить еще один населенный пункт возле этого города. Об этом сообщает Deep State.

Речь идет о поселке Ильинка, которое расположено на правом берегу Кураховского водохранилища, на север от Курахово. Также враг продвинулся в селе Дальнее, что на юге Курахово.

видео дня

Глядя на обновленную карту, можно сделать вывод, что РФ продолжает попытки взять Курахово в "кольцо".

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Также враг продвинулся возле Трудового, Новодонецкого и Купянска. Ситуация на Купянском направлении сложная, так как российские оккупанты находятся менее чем в пяти километрах от окраин города.

Ситуация на Кураховском направлении - новости по теме

Напомним, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово, они проползают в восточные окраины города.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. При этом он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что противник сформировал северные тиски вокруг нашего гарнизона в районе Курахово. По его словам, с юга оккупанты так же поджимают, соответственно, они начинают формирование так называемого плацдарма для дальнейших атак.

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DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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