'Серьезный удар для Путина': полковник Британии назвал решающий фактор в войне

Российский диктатор Путин может оказаться в невыгодном положении в случае, если не сможет вернуть контроль над Курщиной, отметил полковник Британии.

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Полковник Британии назвал решающий фактор в войне / Коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Если РФ не сможет освободить Курщину до инаугурации Трампа, это станет проблемой для Кремля

Бои в Курской области являются стратегически важными для Украины

Курское направление играет ключевую роль в войне России против Украины. Если оккупанты не смогут вернуть контроль над Курщиной до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, позиции Владимира Путина значительно ослабнут.

Полковник в отставке британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон в комментарии для "24 Канала" подчеркнул, что потеря Курщины стала серьезным ударом для Кремля. Он считает, что Путин, который делал ставку на возвращение Курска, теперь вынужден отступать и искать выход из сложной ситуации.

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Одним из доказательств этого является полное уничтожение украинскими силами российской 810-й бригады морской пехоты, которую россияне были вынуждены передислоцировать. Это создает пробелы в обороне, которые ВСУ могут эффективно использовать.

"Поэтому его неспособность освободить эту область - это еще один серьезный удар по позициям и власти Путина. Если он не сможет вернуть себе Курскую область до момента, когда президент США Трамп придет к власти, он снова окажется в невыгодном положении", - сказал полковник армии Великобритании в отставке.

Украинские военные четко понимают стратегическое значение Курского направления и существенно усилили этот район. За последние дни и недели им удалось достичь значительных успехов на этом фронте.

"Итак, Курск здесь является ключевым. На данный момент украинские военные находятся на передовой в Курске. Нет никаких признаков, что это изменится в ближайшее время", - считает Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Бои в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 января украинские военные начали вторую наступательную операцию в Курской области России, что вызвало серьезную панику среди оккупантов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Он отметил, что российские войска сразу начали жаловаться на использование ВСУ сверхмощного оружия, в частности систем РЭБ, которые полностью парализовали работу их дронов.

Стратегические детали этой операции остаются известными только командованию Сил обороны, но, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, ее значение является чрезвычайно важным.

В тот же день OSINT-аналитик Def Mon опубликовал в соцсети X карту, демонстрирующую продвижение ВСУ вглубь Курской области. За один день украинским силам, вероятно, удалось продвинуться на 2,7 километра, что вызвало еще большую обеспокоенность среди российских войск.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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