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"Мы её должны отпеть": генерал СБУ раскрыл сценарий распада России

Алексей Тесля
20 января 2025, 03:30
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Виктор Ягун спрогнозировал вопрос вероятности распада страны-агрессора РФ.
'Мы её должны отпеть': генерал СБУ раскрыл сценарий распада России
/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Важно:

  • После распада России будет спокойно всем
  • Сделать РФ маленькой – должно быть главной задачей

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун спрогнозировал вопрос вероятности распада страны-агрессора РФ.

"Как будет развиваться Россия – не знаю, потому что это парадоксальная страна. Сделать Россию маленькой (как было написано на футболке у президента Зеленского и других) – это лозунг, который должен быть нашей задачей", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Генерал-майор запаса СБУ напомнил о том, что "мы Россию крестили, мы её должны и отпеть, и она должна снова стать маленькой".

Он уверен в том, что тогда будет спокойно всем: и самим россиянам, и всем, кто вокруг них живет.

"Да и терроризма в мире станет меньше процентов на 90. Кроме того, многие страны, которые пытаются копировать Россию, поймут, что лучше заниматься собственной экономикой и решением внутренних проблем, чем осуществлять внешнюю экспансию", - добавил Ягун.

Смотрите видео - интервью Виктора Ягуна:

Ранее генерал-майор СБУ назвал условие распада РФ. Россию может постигнуть такая же участь, как и Российскую империю.

Как сообщал ранее Главред, у Зеленского сделали прогноз о распаде России. Распад Российской Федерации произойдет совершенно неожиданно для всех, полагает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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