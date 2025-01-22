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Николаев атаковали семь "Шахедов", в Сумах "прилет": есть пострадавшие

Руслана Заклинская
22 января 2025, 01:09
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В результате атак есть пострадавшие, повреждены дома и возникли пожары.
Николаев атаковали семь 'Шахедов', в Сумах 'прилет': есть пострадавшие
Россия атаковала Николаев и Сумы ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: Сумской горсовет, скриншот

Главное:

  • Россияне атаковали Николаев и Сумы дронами
  • В Николаеве повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом и объект инфраструктуры
  • В Сумах дроны повредили несколько домов

Вечером 21 января российские оккупанты атаковали Николаев и Сумы ударными дронами типа "Шахед". В результате атак в городах есть пострадавшие, повреждены дома и возникли пожары. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Звуки взрывов в Николаеве прогремели около 23:07. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении ударных БПЛА с южного направления.

видео дня

"Россияне атаковали город Николаев 7-ю "Шахедами". Есть повреждения многоквартирных домов, возникли пожары", - написал Ким в 23:26.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что пожар в квартире многоквартирного дома сейчас ликвидируют, а для жителей организуют горячее питание и одеяла. Кроме того, россияне дронами повредили частный дом.

"Есть разрушения частного дома. Из-под завалов достали пострадавшую женщину. Пожар камыша. Есть разрушения и пожар на объекте инфраструктуры. Также работают спасатели", - добавил он.

По словам Кима, в Николаеве в результате атаки дронов пострадали два человека. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Удар по Сумах

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь рассказал, что россияне ударили "Шахедом" по частному сектору города. Он отметил, что в результате атаки повреждены несколько домов, выбиты окна и пробита стена одного из домов.

"Уважаемые сумчане, снова прилет "Шахеда" по частному сектору", - сказал Кобзарь.

Чиновник добавил, что на месте происшествия работают все необходимые службы. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.

"У пожилой женщины острая реакция на стресс", - сообщили в Сумском горсовете.

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БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Новости Украины - последние атаки РФ

Напомним, в ночь на 20 января российские оккупанты атаковали Украину дронами с пяти направлений. Россияне запустили 141 ударный БПЛА "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов. Кроме того, была применена баллистическая ракета "Искандер-М" по Сумской области.

В ночь на 21 января Россия атаковала Украину 131 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. ПВО сбила 72 из них, 59 не достигли целей. Также враг использовал 4 баллистические ракеты "Искандер-М".

Как сообщал Главред, утром 21 января взрывы прогремели в Днепре, а также на Синельниковщине и Никопольщине. По словам главы ОВА, в Днепре в результате атаки РФ частично разрушено складское помещение, а на Синельниковщине пострадал мужчина.

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Кто такой Виталий Ким?

Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

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