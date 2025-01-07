Китайский "подгон" для "Шахедов": почему он не поможет режиму Путина в войне

Технологий из Китая в российских дронах будет все больше, санкции работают, отметил Анатолий Храпчинский.

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Китайские антенны не станут проблемой для наших РЭБ - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Telegram-канал С. Бескрестнова

Что сказал эксперт Храпчинский:

Китайских компонентов в "Шахедах" будет все больше

Санкции работают и у РФ проблемы с комплектующими

Антенны из Китая не станут большой угрозой для украинской РЭБ

Китайские антенны спутниковой навигации, которые были найдены в используемых армией агрессора России дронах Shahed, вероятно, будут применяться в таких БПЛА на постоянной основе. Впрочем, оснований для серьезной обеспокоенности нет – образцы антенн получены, а эффективность радиоэлектронной борьбы будет по-прежнему на высоком уровне. Об этом заявил заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Китайских компонентов в дронах РФ будет больше

В интервью Главреду он рассказал о том, что тип CRPA антенн спутниковой навигации (китайских), вероятно, в дальнейшем будет использоваться в таких дронах, как Shahed, на постоянной основе.

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"Это свидетельствует о том, что санкции таки работают и затрудняют доступ к западным компонентам", - отметил эксперт.

По его словам, комплектующих из Китай в БПЛА будет все больше, поскольку санкции таки работают.

"Вопрос даже не в том, что Россия не может обойти эти санкции, а в том, что обход санкций существенно удорожает стоимость компонентов. Ведь каждая цепочка поставок создает возможность заработка для посредников. Поэтому большое количество российских производителей беспилотников постоянно жалуется на высокую стоимость западных компонентов, которые существенно возрастают в цене, когда проходят через ряд стран.

Поэтому, я считаю, что мы все чаще будем видеть китайские комплектующие в дронах. Это уже очевидно, ведь мы наблюдали замену как двигателей, так и других элементов", - объяснил Храпчинский.

Что известно о дронах Shahed / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Будет ли это угрозой для Украины

Также аналитик добавил, что вряд ли такой шаг россиян усилит угрозу для украинских систем РЭБ.

"Безусловно, после получения образца этой антенны и возможности ее протестировать, я думаю, что эффективность средств радиоэлектронной борьбы останется на высоком уровне. Мы и в дальнейшем сможем осуществлять подмену координат или существенно создавать препятствия для получения информации со спутников", - подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Китайская антенна на дронах "Шахед" – что об этом известно:

Как сообщал Главред, войска РФ 1 января атаковали Киев дронами. Осколки упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Пострадали люди.

Дроны-камикадзе типа Shahed, которыми тогда враг атаковал столицу, вероятно, были оборудованы китайскими CRPA-антеннами спутниковой навигации, предположил эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").

"Этот элемент обеспечивает дрону попадания в цель в условиях работы украинских средств радиоэлектронной борьбы. Ранее РФ применяла на дронах-камикадзе иранские аналоги и свою антенну "Комета". На этот раз противник применил антенны китайского производства. На антенне написано, что "деталь для сельского хозяйства", - отметил аналитик.

Что такое CRPA-антенна?

CRPA-антенна – специальная навигационная GNSS-антенна, которая может обеспечить качественное позиционирование дрона в определенном пространства даже в условиях, когда противник делает активные радиопомехи.

Подобные антенны определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают сделать так, чтобы они были проигнорированы. В результате враждебное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не оказывает влияния на навигацию дрона, который четко долетает до цены, пишет Милитарный.

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Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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