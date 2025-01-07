Кремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФ

Лучший способ противодействия РФ - это использование дальнобойного оружия, которое будет уничтожать ее производственные мощности, считает эксперт.

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Китайские комплектующие будут в шахедах РФ чаще – Анатолий Храпчинский / Коллаж Главред

Россия впервые с начала 2025 года применила на "шахедах" другой тип антенн спутниковой навигации. В частности, в ночь на 1 января россиянам удалось нанести удар по центру Киева с помощью беспилотников с CRPA-антенной.

В интервью Главреду заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, почему россияне перешли на китайские комплектующие, угрожают ли Украине массированные удары модернизированных "шахедов" и как можно преодолеть попытки россиян пробить украинскую ПВО.

В общем, что это за антенны - CRPA-антенны спутниковой навигации? Чем они отличаются от тех, что были раньше, и насколько это усложняет ситуацию для нас?

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Если мы говорим об антеннах в контексте средств радиоэлектронной борьбы, то есть к анализу информации, которую они получают и отбрасыванию возможных ложных данных при работе средств РЭБ, то они анализируют информацию, которую получают, и могут противодействовать попыткам подмены данных. Ранее средства РЭБ могли создавать ложные координаты или сплошное поле помех, что затрудняло прием сигнала со спутников. Новые антенны имеют технологию, устойчивую к таким воздействиям. Они способны распознавать настоящий сигнал спутника, отсекая поддельный.

Россия сначала активно использовала CRPA-антенны иранского производства, нашпигованные западными компонентами. Впоследствии начала использовать "Комету" - собственную разработку, хотя и с частичным привлечением западных деталей. И сейчас мы видим новый элемент - круглую антенну, на которой указано, что она предназначена для сельскохозяйственных средств.

Вполне логично, что в некоторых экспертных кругах предполагалось, что это может быть сделано для обхода санкций или для повышения устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы. Ведь нужно придумывать что-то новое, и в экспертной среде уже давно ведутся дискуссии относительно оптимального расположения антенн: размещать ли их по кругу или в виде кубов.

Относительно расположения, я отмечу, что россияне и раньше модернизировали свои "Кометы". Мы видели как восьмилепестковые, так и более сложные конструкции антенн. То есть модернизации происходили. Чтобы изменить, например, "Комету" под круговое расположение антенн, им, скорее всего, не нужно было много усилий. Достаточно было изменить некоторые элементы антенны.

Однако больше всего это намекает на нехватку комплектующих. Мы видим, как активно они масштабируют производство дронов, но большинство элементов просто не успевают поставлять.

Дополнительно следует понимать, что западные комплектующие, несмотря на все, остаются недоступными для них из-за санкций, которые частично работают. Это затрудняет доступ к необходимым компонентам, поэтому они вынуждены искать альтернативы на других рынках. Конечно, Китай является самым привлекательным вариантом, поскольку он более доступен для России. Китай спокойнее относится к Российской Федерации и не запрещает закупку широкой номенклатуры комплектующих. Именно поэтому в Китае было найдено такое решение.

Поэтому, по моему мнению, это не является попыткой усложнить технологию противодействия. Это, скорее, исключительная ситуация, когда нужно обеспечить дроны антеннами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. И поиск китайского решения оказался самым простым для Российской Федерации.

Правильно ли я понимаю, что пока речь не идет о массовом производстве, и это временное решение из-за проблем с поставками компонентов?

Скорее всего, это станет постоянной заменой. Мы видим все больше китайских комплектующих в иранских "шахедах". Это свидетельствует о том, что санкции таки работают и затрудняют доступ к западным компонентам.

Вопрос даже не в том, что Россия не может обойти эти санкции, а в том, что обход санкций существенно удорожает стоимость компонентов. Ведь каждая цепочка поставок создает возможность заработка для посредников. Поэтому большое количество российских производителей беспилотников постоянно жалуется на высокую стоимость западных компонентов, которые существенно возрастают в цене, когда проходят через ряд стран.

Поэтому, я считаю, что мы все чаще будем видеть китайские комплектующие в дронах. Это уже очевидно, ведь мы наблюдали замену как двигателей, так и других элементов.

Что касается технологичности, россияне ищут альтернативные решения. Они пытаются внедрять искусственный интеллект, средства связи, и даже использовали "Старлинки" на этих дронах. Однако я не вижу в этом серьезной угрозы для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Но, безусловно, после получения образца этой антенны и возможности ее протестировать, я думаю, что эффективность средств радиоэлектронной борьбы останется на высоком уровне. Мы и в дальнейшем сможем осуществлять подмену координат или существенно создавать препятствия для получения информации со спутников.

Что известно о шахеде / Инфографика Главред

А как, по вашему мнению, случилось так, что именно "Шахеды" с такими антеннами смогли прорвать ПВО Киева? Или речь идет, например, о том, что они находят другие маршруты? В общем, в чем может быть причина, и самое главное - как этому противодействовать?

Вопрос не в технологичности, а в стратегии использования. Враг активно меняет высоту и эшелоны пролета, а также маршруты. С учетом количества дронов, выпущенных по Киеву, можно утверждать, что некоторые из них прорвались и нанесли удары, которые мы увидели в центре города.

Не стоит выделять Банковую или делать из нее "царское село", которое пострадало от удара дронов. Вспомните, сколько раз были попадания по другим районам Киева. Кроме того, значительная часть ракет, которые летят на Киев, направлены по центрам принятия решений. Даже если ракеты сбивают, обломки все равно повреждают городскую инфраструктуру.

Враг адаптируется и пытается преодолеть украинскую ПВО. Нам есть над чем работать, и мы понимаем, куда двигаться. Главная задача общества - поддерживать силы обороны, донатить и помогать инженерам. Кроме того, необходимо привлекать новые кадры, чтобы масштабировать производство оружия.

Имеет ли Украина доступ к такому типу антенн? И насколько дорогостоящей является их установка на украинские беспилотники?

У нас есть разработки, которые позволяют использовать беспилотники с другим типом антенн. В принципе, есть технологии, которые обеспечивают функциональность, подобную той, что дают антенны, которые применяет РФ. И если мы слышим, например, среди инженеров вопрос о возможности получения этих антенн, то исключительно для противодействия, а не для копирования. Ведь большинство украинских разработок направлены на создание качественного вооружения, в отличие от России, которая делает ставку на массовое производство.

А если говорить о китайских комплектующих, насколько реальным является осложнение их поставок из-за санкций?

Есть много инструментов, чтобы повлиять на это. Но лучший способ противодействия РФ - это использование дальнобойного оружия, которое будет уничтожать ее производственные мощности и центры, где хранится конструкторская документация и эталонные образцы. Это важно, потому что лишит РФ возможности масштабировать производство.

Должны также учитывать активное сотрудничество РФ с Беларусью, которая может производить определенные элементы электроники. Поэтому задач много, но, кроме санкций, самый эффективный инструмент - это уничтожение вражеских ресурсов.

Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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