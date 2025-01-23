Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенец

Анна Ярославская
23 января 2025, 06:38обновлено 23 января, 07:45
452
В результате атаки оккупантов один человек погиб. Российская ракета унесла жизнь 47-летнего мужчины.
Удар РФ по Запорожью
РФ ударила по Запорожью ракетами / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • РФ атаковала Запорожье ракетами
  • Пострадали 16 человек, в том числе и младенец
  • В результате атаки оккупантов есть жертва

Под утро 23 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Прозвучало как минимум 4 взрыва, пострадали 16 человек, среди них – двухмесячный младенец.

Около четырех часов утра в четверг Суспільне Запоріжжя сообщило о взрывах в городе, а в 4:09 – о повторных взрывах. Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram подтвердил взрывы в Запорожской области. Перед этим он сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами в регионе.

видео дня

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие", - сообщил он.

По его словам, под завалами оказались люди. В результате ракетного удара повреждены жилые дома в городе. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.

Смотрите видео - В ОВА показали последствия такетного удара по Запорожью:

Скриншот

Позже Федоров сообщил, что среди пострадавших – четверо сотрудников ГосЧС, которых доставили в больницу.

Сначала стало известно, что в результате российской атаки на Запорожье пострадали 10 человек. После пяти утра Федоров отметил, что количество пострадавших возросло до 16.

Пять человек из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести, среди них двое сотрудников ГосЧС.

Федоров также сообщил, что среди пострадавших из-за удара россиян - двухмесячный ребенок.

Обновлено. По состоянию на 07:34 количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Медики оказывают оперативную помощь.

  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025
    Ракетный удар РФ по Запорожью 23 января 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В 06:25 Федоров сообщил, что в результате атаки РФ один человек погиб. Российская ракета унесла жизнь 47-летнего мужчины.

По данным мониторингового канала monitor, для удара по Запорожью оккупанты применили четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обстрелы Запорожья Россией

Как сообщал Главред, поздно вечером 22 января прогремели взрывы в Запорожье. Атаку российских оккупантов на город подтвердил председатель ОВА Иван Федоров. В результате удара россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Российские захватчики ударили баллистикой по Запорожью рано утром в субботу, 18 января. В результате удара шесть человек получили ранения. Враг ударил по центру областного центра. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

8 января российские оккупанты совершили два удара управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате обстрелов погибли 13 человек, еще 63 получили ранения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья новости Украины ракетный удар
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

07:23Украина
РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенец

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенец

06:38Украина
Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

04:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

Последние новости

07:23

Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

06:38

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенецФотоВидео

06:10

О чем свидетельствуют первые заявления и указы Трампа в качестве президента?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

05:05

Какой сегодня праздник 23 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
04:30

"Путин костьми ложится": прогноз "обмена территорий" между Украиной и РФ

04:00

Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

03:59

Где спрятался кот: только настоящий детектив найдет мурлыку за пару секунд

03:30

Штраф за езду в куртке: где водителей могут наказать за верхнюю одежду

Реклама
03:04

"Решать будет не Трамп": известно, кто станет "серым кардиналом" в Белом доме

02:33

"Будет требовать от нас вывести войска": Жданов назвал опасный сценарий Трампа

02:27

Война в Украине не закончится в 2025 году: полковник назвал нюансы

02:06

Зачем в СССР консервировали воду в жестяные банки: объяснение удивит многих

02:00

Сын путинистки Шукшиной пошел воевать против украинцев - детали

01:30

Грозит 24 года тюрьмы: мужа Рианны судят за стрельбу в человека

01:14

Готовит ли армия РФ наступление на юге Украины: Ким прокомментировал слухи

00:52

ВСУ почти в полном окружении: враг может оккупировать еще один населенный пункт - DeepState

00:49

Совсем не Рэйчел Грин: 58-летнего Швиммера поймали на свидании со студенткой

22 января, среда
23:53

Обещание выполнил: Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов

23:43

Анна Седокова попала в полицию из-за смерти Яниса Тиммы: "Будет возбуждено дело"

Реклама
23:27

Цены снова "поползли" вверх: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

23:01

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

22:53

Елена Мозговая показала, как выглядела в "бурных 90-ых"Видео

22:44

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

22:36

Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов вспыхнул пожар

22:20

"Что за дичь": беглеца Потапа "разнесли" поклонники - что случилось

22:12

Появились новые подробности оккупации Харьковщины: генерала вновь взяли под стражу

22:09

Ультиматум Трампа для Путина и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

21:47

Что можно купить в машину недорого: аксессуары, которые облегчат вождение

21:42

Трамп раскрыл детали прощального письма, которое оставил ему Байден

20:44

Абсолютные лидеры мира: что служит основой экономики Украины - неочевидный ответВидео

20:35

В Офисе президента сказали, когда Зеленский может встретиться с Трампом

20:22

Макс Барских ставит на паузу концертную деятельность - что случилось

20:02

Может ли Трамп завершить войну в Украине за 100 дней: политолог ответил

19:43

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

19:40

В некоторых областях объявили штормовое предупреждение: регионы будет засыпать снегом

19:10

Нас ожидает новый шторммнение

18:58

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

18:54

Разбогател на $1 млн во время войны: главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

18:53

Бои за важный населенный пункт у трех областей: в ВСУ раскрыли детали

Реклама
18:47

От 1 гривны до 42 с "дикими" прыжками: как менялся курс доллара в Украине

18:35

"Путин для него никто": Зеленский сделал ряд важных заявлений о Трампе

18:31

ЦПК распространяет слухи и манипуляции об Агентстве оборонных закупок – глава набсовета Чмут

18:08

"Дальше будет хуже": Трамп жестко обратился к Путину из-за Украины - детали

18:07

"Печальный факт": названа сумма, потраченная украинцами за год на азартные игры

17:48

В ЕС признали угрозу нападения РФ и назвали дату: в СНБО раскрыли два сценария

17:40

Как сделать универсальное средство против известкового налета: результат впечатляющий

17:37

Успешный удар: разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование РФ - деталиВидео

17:17

Трамп пригрозил: ООН получила письмо из-за угрозы захвата Панамского канала

17:02

Боли, бессонница и пролежни: звезде "Гусарской баллады" нужна помощь медиков

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять