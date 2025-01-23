РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенец

Кратко:
- РФ атаковала Запорожье ракетами
- Пострадали 16 человек, в том числе и младенец
- В результате атаки оккупантов есть жертва
Под утро 23 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Прозвучало как минимум 4 взрыва, пострадали 16 человек, среди них – двухмесячный младенец.
Около четырех часов утра в четверг Суспільне Запоріжжя сообщило о взрывах в городе, а в 4:09 – о повторных взрывах. Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram подтвердил взрывы в Запорожской области. Перед этим он сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами в регионе.
"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие", - сообщил он.
По его словам, под завалами оказались люди. В результате ракетного удара повреждены жилые дома в городе. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.
Смотрите видео - В ОВА показали последствия такетного удара по Запорожью:
Позже Федоров сообщил, что среди пострадавших – четверо сотрудников ГосЧС, которых доставили в больницу.
Сначала стало известно, что в результате российской атаки на Запорожье пострадали 10 человек. После пяти утра Федоров отметил, что количество пострадавших возросло до 16.
Пять человек из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести, среди них двое сотрудников ГосЧС.
Федоров также сообщил, что среди пострадавших из-за удара россиян - двухмесячный ребенок.
Обновлено. По состоянию на 07:34 количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Медики оказывают оперативную помощь.
В 06:25 Федоров сообщил, что в результате атаки РФ один человек погиб. Российская ракета унесла жизнь 47-летнего мужчины.
По данным мониторингового канала monitor, для удара по Запорожью оккупанты применили четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Обстрелы Запорожья Россией
Как сообщал Главред, поздно вечером 22 января прогремели взрывы в Запорожье. Атаку российских оккупантов на город подтвердил председатель ОВА Иван Федоров. В результате удара россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Российские захватчики ударили баллистикой по Запорожью рано утром в субботу, 18 января. В результате удара шесть человек получили ранения. Враг ударил по центру областного центра. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.
8 января российские оккупанты совершили два удара управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате обстрелов погибли 13 человек, еще 63 получили ранения.
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