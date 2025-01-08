РФ сознательно ударила по людям: в Запорожье возросло количество пострадавших

Главное:
- РФ атаковала Запорожье двумя КАБами
- В результате удара погибли 13 человек, еще 63 получили ранения
- Зеленский подчеркнул, что удар был сознательным и направленным на мирных жителей
В среду, 8 января, российские оккупанты совершили два удара управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате обстрелов погибли 13 человек, еще 63 получили ранения. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, МВД Украины и ГСЧС.
По данным правоохранителей, около 20:30 в Запорожье завершили поисково-спасательные работы. Авиабомбы взорвались среди скопления людей. На момент взрывов большинство пострадавших находились на проезжей части, а также на территории административных зданий.
"Российская армия нанесла 2 удара (ФАБ-500 с УМПК) по Запорожью. В результате 13 человек погибло... Полиция спасла 5 человек", - говорится в сообщении Нацполиции.
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что в больницы за медицинской помощью обратились 80 человек. По меньшей мере четыре человека, которые находятся в больнице, в тяжелом состоянии.
"Среди раненых из-за сегодняшней вражеской атаки 13-летняя девочка. Она в больнице. Медики оценивают состояние ребенка как средней тяжести", - отметил он.
Федоров также добавил, что в результате удара РФ в нескольких жилых домах разбиты окна, уничтожен один трамвай, десятки автомобилей и несколько маршрутных такси.
Кроме этого, глава Запорожской ОВА отметил, что враг цинично атаковал город в то время, когда люди возвращаются с работы. Именно поэтому в Запорожье такое большое количество погибших и раненых.
Данные ГСЧС Украины
В ГСЧС сообщили, что около 20:22 спасатели укротили огонь на площади 800 кв.м в административном здании, а также огонь, охвативший три автомобиля.
"В целом повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай. Аварийно-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении ГСЧС.
Около 21:20 правоохранители сообщили, что количество пострадавших в результате российского удара КАБами возросло до 63 человек. Части из них медики оказали помощь на месте, некоторые граждане самостоятельно обратились в медучреждения за помощью.
Заявление президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар был направлен непосредственно на гражданских людей. По его словам, атака по Запорожью демонстрирует истинные намерения России - желание продолжать войну и приносить жертвы.
"Это был удар просто по городу, по обычным людям. Абсолютно сознательный удар российской армии. Это снова демонстрирует, что на самом деле нужно России. Они хотят только войны и только жертв. Именно поэтому ни одного дня нельзя терять - надо давить на Москву, надо принуждать Россию к миру, надо делать и дальше все необходимое, чтобы защитить жизни и остановить смерти. И критически при этом - сохранить единство всех наших партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают", - сказал глава государства.
Новости Украины - что известно об атаке РФ по Запорожью
Как сообщал Главред, 8 января российские войска осуществили удар по Запорожью. Управляемые авиабомбы попали в жилые районы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Также 9 января в городе будет объявлен день траура. Президент Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и призвал союзников усилить давление на Россию для прекращения террора.
Кроме этого, 20 декабря 2024 года россияне атаковали дронами Запорожье. Из-за атаки произошел пожар, повреждена многоэтажка, 12-летний мальчик и еще три человека получили ранения.
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Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
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