Россияне попали КАБом в многоэтажку: на Сумщине прогремели взрывы - детали

Сегодня, 4 января, агрессоры из России совершили очередное преступление в Сумской области - сбросили управляемую авиационную бомбу на жилое многоэтажное здание.
Как отметили в Сумской ОВА, под завалами могут все еще находиться люди.
Кроме этого, среди раненых есть дети.
"Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района", - сказано в сообщении.
Как говорится в сообщении ОВА, к сожалению, были ранены двое детей и один взрослый человек.
Также, в результате удара был разрушен один подъезд многоквартирного жилого дома. Продолжается аварийно-спасательная операция.
Ранее Генштаб предупреждал, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 4 январяРФ запустила по Украине 81 дрон. ПВО Украины успешно сбило 34 вражеских дрона, еще 47 были локационно потеряны и не добрались до целей.
Вечером 3 января под ракетной атакой РФ оказался Чернигов. Как стало известно, оккупанты нанесли тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине города.
К сожалению, в результате удара РФ по Чернигову погиб педагог. Алексей Галенка был кандидатом педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского.
Другие важные новости:
- ВСУ сковывают врага на Курщине: потери РФ превышают группировку "Курск"
- РФ хочет непросто окружить Покровск: стала известна главная цель Путина на город
- "До прекращения огня еще далеко": депутат Бундестага назвал два сценария войны
Массированные воздушные атаки России по Украине
Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред