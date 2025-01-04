Россияне попали КАБом в многоэтажку: на Сумщине прогремели взрывы - детали

Предварительно, три человека получили ранения - двое детей и один взрослый.

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На Сумщине РФ обстреляла дом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Сумская областная военная администрация

Сегодня, 4 января, агрессоры из России совершили очередное преступление в Сумской области - сбросили управляемую авиационную бомбу на жилое многоэтажное здание.

Как отметили в Сумской ОВА, под завалами могут все еще находиться люди.

Кроме этого, среди раненых есть дети.

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"Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района", - сказано в сообщении.

КАБы РФ / Инфографика: Главред

Как говорится в сообщении ОВА, к сожалению, были ранены двое детей и один взрослый человек.

Также, в результате удара был разрушен один подъезд многоквартирного жилого дома. Продолжается аварийно-спасательная операция.

Ранее Генштаб предупреждал, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 4 январяРФ запустила по Украине 81 дрон. ПВО Украины успешно сбило 34 вражеских дрона, еще 47 были локационно потеряны и не добрались до целей.

Вечером 3 января под ракетной атакой РФ оказался Чернигов. Как стало известно, оккупанты нанесли тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине города.

К сожалению, в результате удара РФ по Чернигову погиб педагог. Алексей Галенка был кандидатом педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

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