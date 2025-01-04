Оккупация города Сумы: насколько серьезна угроза наступления врага - Коваленко

По мнению Коваленко, оккупанты смогут на 3-4 километра зайти вглубь Сумщины.

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Эксперт ответил, есть ли угроза захвата города Сумы / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Главред

На какие вопросы дал ответ Коваленко:

Существует ли угроза прорыва России к городу Сумы

На какой максимум наступательной операции сейчас способны оккупанты

Если оккупанты решатся вторгнуться с Курщины в Сумскую область, вполне возможно, что такая "операция" врагов из России будет очень похожа на ту, что происходит на Харьковщине.

Такое мнение высказал на канале ObozUA, военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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"То есть, это направление на Липцы, направление на Волчанск. И это несколько километров от границы, вглубь которых они смогут зайти. Далее торможение, дальше остановка. То есть это максимум, на который они будут способны, а не захват, например, Сум...", - сказал аналитик.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

По словам военно-политического обозревателя, если проанализировать потенциал врага, который сосредоточен на Курщине, то его, к счастью, не хватит для оккупации города Сумы.

"Они смогут на 3-4 километра зайти вглубь Сумщины. Еще вопрос, смогут ли закрепиться. Если смогут, они там и будут оставаться и дальше никуда не смогут рыпнуться. Итак, вот такие у них возможности, не более. Но это только в том случае, если действительно им удастся полностью вернуть контроль над Курщиной", - пояснил Коваленко.

Что происходит на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, как оказалось, окружить Покровск для россиян мало. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что стала известна главная цель Путина на город.

Кроме этого, в ISW раскрыли важные детали относительно того, что РФ разрабатывает новую систему для ведения боевых действий. Она, как отмечается, может обеспечивать командование и управление на передовой.

Также в ISW рассказали тревожный прогноз относительно угрозы для Днепропетровской области. Оккупанты сместили свои цели на Днепропетровскую область, они используют группы пехоты численностью от 2 до 20 солдат.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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