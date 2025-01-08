Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар РФ по Запорожью: количество погибших возросло до 13 человек - Зеленский

Марина Фурман
8 января 2025, 17:52
636
Двумя КАБами враг попал по жилой застройке города.
Удар по Запорожью
Россияне ударили по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Основное:

  • Страна-агрессор РФ атаковала Запорожье двумя КАБами
  • В результате удара погибло 13 человек
  • Зеленский призвал усилить давление на Россию за террор

В среду, 8 января, Россия атаковала Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами. В результате удара погибли 13 человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в комментарии для "Мы-Украина".

"Двумя КАБами враг попал по жилой застройке. Сейчас нам известно о 13 погибших. Еще 18 раненых людей. Всех раненых доставляют в больницы. По меньшей мере четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - заявил Федоров.

видео дня

Сейчас спасательная операция продолжается. Завтра, 9 января, в Запорожье будет объявлен день траура.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар россиян по Запорожью.

Он отметил, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

"Сознательный удар по городу. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, известно о 13 убитых людях. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться.", - написал Зеленский

Он призвал союзников усилить давление на Россию за террор.

"Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе.", - резюмировал президент.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 8 января, в Запорожье во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Российский удар по городу подтвердил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. По его словам РФ атаковала промышленную инфраструктуру.

В пятницу, 3 января, в Чернигове прогремела серия мощных взрывов. Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Зафиксированы значительные разрушения нескольких домов. В результате ракетного удара было известно о пострадавших и погибшем.

Впоследствии выяснилось, что в результате удара по Чернигову погиб доцент Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка. Ректор института сообщил, что Галенка в тот день еще был на работе. Мужчина в последнее время работал на полставки.

Читайте также:

Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Юрий Федоров
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Это маловероятно": нардеп сделал заявление о демобилизации военных

"Это маловероятно": нардеп сделал заявление о демобилизации военных

19:52Украина
Влупит +14 градусов: в каких областях ожидаются осадки

Влупит +14 градусов: в каких областях ожидаются осадки

19:41Синоптик
Учения армии Лукашенко у границ: в Украине сделали заявление

Учения армии Лукашенко у границ: в Украине сделали заявление

19:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Алина Гросу привезла мужа-россиянина в Украину

Алина Гросу привезла мужа-россиянина в Украину

Последние новости

19:52

"Это маловероятно": нардеп сделал заявление о демобилизации военных

19:41

Влупит +14 градусов: в каких областях ожидаются осадки

19:31

Следит за домом и воспитывает детей: зачем женщина отрастила ногти длиной 1,2 м

19:31

Знают не все водители: инструктор раскрыла "золотое правило" переключения передачВидео

19:17

"Разносится все дальше и дальше": Ступка стал очевидцем пожара в Лос-Анджелесе

Соглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - РябцевСоглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - Рябцев
19:10

Новое заявление Трампа всколыхнуло весь мирмнение

19:03

"Съедают" деньги и энергию: какие приборы стоит выключать после пользования

19:02

Учения армии Лукашенко у границ: в Украине сделали заявление

18:49

Будет таять во рту: рецепт вкусного запеченного сала с фруктами

Реклама
18:49

"Нас там не видели": Зеленский ответил Трампу на заявление о вступлении Украины в НАТО

18:27

IQ-тест для самых умных: найдите автомобиль в магазине за 5 секунд

18:25

Макрон нарвался на критику: французские депутаты осудили заявление об Украине

18:13

В России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара Украины: что известно

18:03

В Украине резко подорожал автогаз: названы причины

17:52

Удар РФ по Запорожью: количество погибших возросло до 13 человек - Зеленский

17:44

Трамп и Шольц планируют встретиться с Путиным: стала известна тема переговоров

17:33

США "нацелятся" на Канаду и Гренландию: раскрыта неожиданная цель Трампа

17:16

Ближайший "Рамштайн" может стать последним: заявление министра обороны Польши

17:05

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

16:55

Есть у каждого: как прочистить засор при помощи двух ингредиентов

Реклама
16:55

Действительно ли в Африку: ученые разгадали, куда улетают птицы - помог аист

16:29

В Украине подорожали некоторые фрукты: сколько стоит килограмм

16:14

Россияне ударили КАБом по Запорожью: есть погибшая и раненыеФото

16:10

Трамп готовит передел мира, Путин в делемнение

16:09

ВСУ "разнесли" командный пункт РФ в Харцызске: Генштаб раскрыл детали удара

16:08

"Сюрприз для РФ": для чего Трампу Гренландия и будут ли США воевать за остров

15:53

"Подкосить" РФ с помощью нефти: эксперт спрогнозировал новую стратегию ТрампаВидео

15:48

Жаркие объятия и глинтвейн: Камалия рассекретила, с кем проводит праздникиВидео

15:47

Как сбросить фото с айфона на компьютер - подробный гайд с примерамиВидео

15:44

Не отступятся от своего: астрологи назвали ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

15:38

Легализация каннабиса в Украине: зарегистрированы первые лекарства

15:35

За год цена выросла в 2,3 раза: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

14:50

Выбор за Трампом: поражение Украины в войне создаст угрозу для США - аналитик

14:49

Ту-160 "подрезали крылья": детали удара по нефтебазе в Энгельсе – Defense Express

14:48

Порошенко планирует уйти из Верховной Рады: предложил лишить мандатов бывших регионалов, - СМИ

14:45

Беларусь начала военные учения у границы с Украиной: какова цель

14:34

Обычная картофелина в помощь: интересный трюк, чтобы окна в машине не потели

14:28

Как не одеться как бабушка: что можно носить 50-летним женщинамВидео

14:28

Жизнь не будет прежней: победительница "Холостяка" пострадала от пожаров в США

14:12

Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

Реклама
14:02

Максим Галкин показал невероятное видео со своими детьми

13:51

Будет ли в Украине онлайн-голосование: в "Слуге народа" ответили

13:44

История одного штурма: двое бойцов ВСУ захватили в плен сразу 14 россиян

13:43

20 лет популярности песни "Сало" Михаила Поплавского актуально

13:24

Вот это перемены: как выглядят актеры "Дневника Бриджит Джонс" сейчас

13:17

Тищенко засветился в Раде после неявки в суде по состоянию здоровья: детали

13:07

Громкий скандал в "проблемной" бригаде ВСУ: генерал сделал важное заявление

12:58

"45-50 долларов за баррель": эксперт назвал условие обвала цены на нефть

12:54

На фоне заявлений Трампа: в МИД высказались о "беспокойствах в сфере безопасности" РФ

12:36

Венгрия может освободить место Украине в ЕС, вступив в СНГ или ОДКБ - МИД

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять