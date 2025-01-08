Удар РФ по Запорожью: количество погибших возросло до 13 человек - Зеленский

Двумя КАБами враг попал по жилой застройке города.

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Россияне ударили по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

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Страна-агрессор РФ атаковала Запорожье двумя КАБами

В результате удара погибло 13 человек

Зеленский призвал усилить давление на Россию за террор

В среду, 8 января, Россия атаковала Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами. В результате удара погибли 13 человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в комментарии для "Мы-Украина".

"Двумя КАБами враг попал по жилой застройке. Сейчас нам известно о 13 погибших. Еще 18 раненых людей. Всех раненых доставляют в больницы. По меньшей мере четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - заявил Федоров. видео дня

Сейчас спасательная операция продолжается. Завтра, 9 января, в Запорожье будет объявлен день траура.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар россиян по Запорожью.

Он отметил, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

"Сознательный удар по городу. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, известно о 13 убитых людях. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться.", - написал Зеленский

Он призвал союзников усилить давление на Россию за террор.

"Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе.", - резюмировал президент.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 8 января, в Запорожье во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Российский удар по городу подтвердил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. По его словам РФ атаковала промышленную инфраструктуру.

В пятницу, 3 января, в Чернигове прогремела серия мощных взрывов. Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Зафиксированы значительные разрушения нескольких домов. В результате ракетного удара было известно о пострадавших и погибшем.

Впоследствии выяснилось, что в результате удара по Чернигову погиб доцент Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка. Ректор института сообщил, что Галенка в тот день еще был на работе. Мужчина в последнее время работал на полставки.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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