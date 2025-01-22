Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР - NYT

Анна Косик
22 января 2025, 16:00
67
Северная Корея уже потеряла почти половину военных, которых отправила в Россию, поэтому вынуждена перебрасывать подкрепления.
Армия КНДР, Путин и Ким Чен Ин
На Курщине вскоре увеличится группировка войск КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • ВСУ уничтожили много северокорейских военных
  • В течение следующих двух месяцев КНДР может перебросить в РФ еще больше своих солдат
  • Северокорейские военные воюют на Курщине отдельно от россиян

Прошлой осенью Северная Корея направила в страну-агрессора Россию около 11 тысяч своих военных для участия в боевых действиях на территории Курской области на стороне РФ.

Как пишет издание The New York Times, еще в начале декабря 2024 года стало известно, что около трети северокорейцев, прибывших на российскую территорию, погибли или получили ранения. А по последним данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского потери КНДР уже составляют почти половину от отправленных в Россию военных.

видео дня
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США сообщил, что теперь КНДР готовится отправить в течение следующих двух месяцев в Россию подкрепление из новых северокорейских военных.

Пока неизвестно, о каком количестве идет речь, как и то, насколько полезным для России будет такое решение Северной Кореи. Однако издание отмечает, что солдат КНДР, которые воюют на стороне врага российское командование использует отдельно от собственных группировок войск.

Северокорейцев направляют на отдельные участки для штурмов и при этом почти не выделяют им бронетехнику для наступления. Союзническим войскам РФ приходится двигаться под сильным огнем, через минные поля, в результате чего военные из КНДР и несут такие большие потери.

Участие военных КНДР в боевых действиях в Курской области

Накануне стало известно, что в Курской области страны-агрессора России состоялся ожесточенный бой между операторами ССО ВСУ и северокорейскими военными, в результате которого вражеские силы понесли потери.

Ранее также генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сообщил, что солдаты из КНДР не показали своей мощи и наоборот - напуганы тем, что происходит в Курской области.

Напомним, Главред писал, что Северная Корея кроме живой силы перебросила в РФ технику и боеприпасы. Так недавно войска КНДР развернули в Курской области собственную уникальную систему ПВО. Однако россияне решили ее уничтожить.

Больше новостей о ситуации на Курщине:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости КНДР КНДР Курская область Операция в Курской области Военные КНДР в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Прикрывал отход собратьев: на фронте погиб 68-летний пластун и ОУНовец

Прикрывал отход собратьев: на фронте погиб 68-летний пластун и ОУНовец

16:53Украина
Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: что грозит нападавшим - новые детали

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: что грозит нападавшим - новые детали

16:43Украина
В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов

16:35Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: знают не все

В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: знают не все

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Последние новости

17:17

Трамп пригрозил: ООН получила письмо из-за угрозы захвата Панамского канала

17:02

Боли, бессонница и пролежни: звезде "Гусарской баллады" нужна помощь медиков

17:01

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

16:53

Прикрывал отход собратьев: на фронте погиб 68-летний пластун и ОУНовец

16:47

Меняет суть войны: министр Эстонии сказал, что показало главную слабость Путина

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
16:43

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: что грозит нападавшим - новые деталиВидео

16:35

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов

16:24

Россия рухнет за 8 месяцев: названо два нужных шага

16:20

Без уксуса: как отмыть уплотнитель стиральной машины

Реклама
16:02

Финал войны в Украине: у Зеленского рассказали о контактах с командой Трампа

16:00

Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР - NYT

15:48

Закуска, которую всегда первую съедают: новый рецепт

15:33

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

15:30

Можно ли ездить на машине, если мигает чек: важное предупреждение для водителей

15:27

В 2025 году полноценно запустят систему е-Консул за границей: список услуг

15:16

Украинская делегация отправится в США на переговоры с командой Трампа - Дунда

15:15

Украина не по зубам России: авторитетный генерал США раскрыл главный план Путина

14:50

Берем фарш и готовим вкуснейший ужин на всю семью - отличный рецептВидео

14:44

В ближайшее время: союзники обсудят гарантии безопасности для Украины - Шольц

14:36

Тотальное давление на Путина: Зеленский спрогнозировал жесткие методы Трампа

Реклама
14:26

"У США есть две крайности": какой у Трампа план по урегулированию войны - Згурец

14:11

Минус один конкурент: еще одна страна отказалась от участия в Евровидении-2025

14:07

В Украине резко упали цены на яйца: известно, будет ли новая волна подорожания

13:40

Тарифы lifecell подорожают уже в феврале: каких абонентов это не коснется

13:36

"Украинцы вместе продолжают борьбу!" – в ВСУ показали трогательный ролик о единстве украинцев в борьбе

13:23

Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

13:18

Предательницу Лолиту убрали из росТВ - при чем здесь Наташа Королева

13:15

"Украина способна выиграть войну": ЕС готовит новый удар по России - Каллас

13:13

"Время перемен настало": Орбан призвал отменить санкции против России

12:55

Поздравления с Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

12:50

"Дожать" Путина не выйдет: СМИ сказали, на сколько у РФ хватит ресурсов

12:36

Какой будет война в 2025 году: генерал НАТО оценил угрозу прорыва фронта

12:29

Взрывы гремели в шести областях: РФ атаковала Украину десятками ударных дронов

12:28

Алина Гросу впервые призналась, почему скрывает своего мужа-россиянина

12:26

Враг хочет захватить левый берег реки Оскол: известно, будут ли отходить ВСУ

12:19

Украинские воины разгромили в бою военных КНДР: враг понес серьезные потери

12:15

Избиение в Белой Церкви: в НПУ ответили, есть ли среди фигурантов дети чиновников

12:11

СМИ выявили схемы с гособлигациями, с помощью которых Порошенко разворовывает пожертвования украинцев на армию

12:07

Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с директором и инициировал международный аудит деятельности

11:53

Украинцы раскупают подержанные авто из США: какие самые популярные модели

Реклама
11:47

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

11:37

В ВСУ сделали тревожное заявление о превосходящих силах РФ и назвали направление

11:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 января (обновляется)

11:29

Успешная диверсия в Донецке: партизаны сожгли военный автомобиль РФ - детали

11:23

Работал на ФСБ и навел ракетный удар по Днепру: СБУ задержала известного адвоката

11:14

Стамбульский ультиматум от Путина: Зеленский сделал заявление и раскрыл детали

10:58

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

10:55

Зеленский в День соборности: "Выбираем не срач, а меч"

10:46

После мирного соглашения: РФ может быстро восстановиться и начать новую войну

10:31

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять