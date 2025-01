Главное:

Прошлой осенью Северная Корея направила в страну-агрессора Россию около 11 тысяч своих военных для участия в боевых действиях на территории Курской области на стороне РФ.

Как пишет издание The New York Times, еще в начале декабря 2024 года стало известно, что около трети северокорейцев, прибывших на российскую территорию, погибли или получили ранения. А по последним данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского потери КНДР уже составляют почти половину от отправленных в Россию военных.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США сообщил, что теперь КНДР готовится отправить в течение следующих двух месяцев в Россию подкрепление из новых северокорейских военных.

Пока неизвестно, о каком количестве идет речь, как и то, насколько полезным для России будет такое решение Северной Кореи. Однако издание отмечает, что солдат КНДР, которые воюют на стороне врага российское командование использует отдельно от собственных группировок войск.

Северокорейцев направляют на отдельные участки для штурмов и при этом почти не выделяют им бронетехнику для наступления. Союзническим войскам РФ приходится двигаться под сильным огнем, через минные поля, в результате чего военные из КНДР и несут такие большие потери.

Накануне стало известно, что в Курской области страны-агрессора России состоялся ожесточенный бой между операторами ССО ВСУ и северокорейскими военными, в результате которого вражеские силы понесли потери.

Ранее также генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сообщил, что солдаты из КНДР не показали своей мощи и наоборот - напуганы тем, что происходит в Курской области.

Напомним, Главред писал, что Северная Корея кроме живой силы перебросила в РФ технику и боеприпасы. Так недавно войска КНДР развернули в Курской области собственную уникальную систему ПВО. Однако россияне решили ее уничтожить.

Больше новостей о ситуации на Курщине:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.