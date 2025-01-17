КНДР может не захотеть расширять помощь РФ: почему Ким Чен Ын сдал назад

Что сказал Рябых:
- Ким Чен Ын осведомлен о потерях, которые сейчас несут северокорейские войска
- КНДР с большой вероятностью воздержится от расширения военной помощи РФ
Все выглядит так, что северокорейский лидер Ким Чен Ын воздержится от расширения военной помощи Российской Федерации. Это не произойдет в условиях большого количества потерь среди военных КНДР в войне против Украины, считает военный эксперт Валерий Рябых.
"Северокорейские военные были поставлены на вот этот конвейер убийства в войне против Украины, скажем так, в штатном составе и в полном подчинении во главе с офицерами и генералами, в составе подразделений, которые являются управляемыми в рамках своей вертикали подчинения. Конечно же, там есть своя связь с северокорейским диктатором. Я думаю, что он прекрасно осведомлен о потерях, которые сейчас несут северокорейские войска", - сказал он в эфире телеканала FREEДОМ.видео дня
Рябых подчеркнул, что именно благодаря разведке Южной Кореи Украине стало известно о поставках военных КНДР для Российской Федерации еще на ранних стадиях.
"И вот сейчас, если мы узнаем о поставках новых контингентов, то это, конечно, может свидетельствовать о том, что северокорейский диктатор пойдет на обострение. Но мне все-таки кажется, что он с большой вероятностью воздержится от расширения военной помощи Российской Федерации в этих условиях", - сказал Рябых.
Сотрудничество РФ и КНДР - что известно
Как сообщал Главред, по данным аналитиков ISW, военный контингент КНДР на Курщине может быть уничтожен уже к середине апреля.
Кроме этого, СМИ сообщили об уникальном моменте в войне. В Курской области ВСУ "дали пощечину" и России, и КНДР.
Более того, относительно пленных солдат КНДР Украине предложили интересный вариант. Сеул считает всех жителей Корейского полуострова гражданами своей страны, поэтому пленные северокорейцы могут оказаться в Южной Корее.
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Кто такой Валерий Рябых?
Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.
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