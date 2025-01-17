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До середины апреля военный контингент КНДР на Курщине может быть уничтожен – ISW

Анна Ярославская
17 января 2025, 07:48
279
Северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери.
Курская область, пленные КНДР
Когда будут уничтожены все войска КНДР в Курской области: ответ ISW / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Военные КНДР несут серьезные потери
  • Весь контингент северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель

Весь северокорейский контингент, насчитывающий около 12 тысяч военнослужащих, находящихся в Курской области, может быть убит или ранен в боях до середины апреля 2025 года, если войска КНДР будут продолжать нести текущие высокие потери. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 16 января.

По оценкам ISW, северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери.

видео дня

Сообщается, что северокорейские войска теряют приблизительно 92 человека в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 - получили ранения.

Аналитики ISW отмечают, что, если нынешние темпы потерь сохранятся, весь контингент из 12 тысяч северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель, то есть до середины апреля 2025 года.

"Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой, и если да, то когда именно", - говорится в сообщении.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне РФ против Украины

Как сообщал Главред, северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

11 января президент Владимир Зеленский сообщил о том, что украинские военные взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи.

Позже Зеленский показал новый видеополик допроса пленного военного из Северной Кореи.

Солдаты из КНДР, взятые в плен Вооруженными силами Украины, могут оказаться в Южной Корее. Правительство Южной Кореи планирует провести соответствующие консультации с Украиной, заявило Министерство иностранных дел Южной Кореи.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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