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Украинские воины разгромили в бою военных КНДР: враг понес серьезные потери

Анна Косик
22 января 2025, 12:19
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Северокорейские военные пытались штурмовать украинские позиции, однако потерпели неудачу.
ССО, ликвидация военных КНДР
Украинским военным удалось сдержать наступление войск КНДР / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/usofcom, скриншот из видео

Что сообщили в ССО:

  • Северокорейцы развернули наступление на украинские позиции на Курщине
  • Бойцы ССО ликвидировали несколько десятков военных из КНДР
  • Бой между украинскими на северокорейскими военными длился более 8 часов

В Курской области страны-агрессора России состоялся ожесточенный бой между операторами ССО ВСУ и северокорейскими военными, в результате которого вражеские силы понесли потери.

Как сообщили в Силах Специальных Операций, военные КНДР наступали на украинские позиции, но их вовремя обнаружили операторы 8-го полка ССО ВСУ, которые вместе с пехотинцами удерживали противника более 8 часов.

видео дня
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Со стрелковым оружием и гранатометами, а также усилением со стороны снайперов, операторы ССО уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных.

"На девятом часу боя у группы CCO осталась только треть боекомплекта. Остальные они потратили на уничтожение врагов. Операторы приняли решение на эксфильтрацию - тактика военных для быстрого вывода группы с поля боя в безопасное место. Бойцы слаженно вышли на двух Humvee", - говорится в сообщении.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщали, что недавно во время боев российские войска продвинулись к украинскому выступу в Курской области.

Ранее, как писал Главред, военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что российское наступление в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий в районе населенного пункта Махновка, который взят под полный контроль Сил обороны, а это - свидетельство того, что украинское контрнаступление продолжается.

Накануне бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж также подтвердил, что ВСУ не просто стоят в обороне, а бьют по противнику с флангов, тылов и секторально, тем самым дезориентируя врага.

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Что такое Силы специальных операций ВСУ

ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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